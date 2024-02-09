ABD Savunma Bakan Yardımcısı: NATO, Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çiftçiler, üreticiler Avrupa'yı sarsıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Türkiye nüfusu kırmızı alarm veriyor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
13:41
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni deprem riski olan yerler nereler?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
Pulitzer ödüllü gazeteciden Kuzey Akım açıklaması: Kasıtlı olarak batırıldı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
Rus BM Daimi Temsilcisi: ABD, Ukrayna ordusunun işlediği suça ortak
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Nazi yardakçısının iade talebi Kanada makamlarına iletildi
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı iş insanı David Sacks, Biden’la alay etti: Çaresiz durumdalar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız generalden Zelenskiy açıklaması: Trajik sonuçlara yol açacak
18:37
1 dk
SESLİ HABER
AB yüksek temsilcisi Borrell’den Ukrayna’ya net mesaj: Sihirli değneğim yok
18:46
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de kamu borcunun GSYH'ye oranı 2034’te yüzde 116’ya çıkacak
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Rus kurtarıcı: Türklerin deprem bölgesindeki yardımlaşması muhteşemdi
19:18
4 dk
SESLİ HABER
Fukuşima’daki radyoaktif sızıntı endişe uyandırdı
19:27
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı gazeteci: Seferberlik Ukrayna ordusu ile sivillerin arasını açtı
19:46
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türk yönetimi, ABD tehditleri sebebiyle taviz verme niyetinde değil
20:12
3 dk
SESLİ HABER
ABD’nin yarısından fazlası, Biden’ın zihinsel olarak çöktüğünü düşünüyor
20:26
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den itiraf: Irak, hava saldırısı konusunda bilgilendirilmedi
20:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240209/abd-savunma-bakan-yardimcisi-nato-rusyanin-ittifaka-uyeligi-konusunu-degerlendirdi-1080558958.html
ABD Savunma Bakan Yardımcısı: NATO, Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdi
ABD Savunma Bakan Yardımcısı: NATO, Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdi
ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, NATO’nun geçmişte Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T01:07+0300
2024-02-09T01:07+0300
dünya
vladimir putin
abd
nato
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/07/1044679970_0:5:1601:905_1920x0_80_0_0_aa470ea4cebb363fafd03a05c6188280.jpg
Washington'daki Demokrasileri Savunma Vakfı'nda düzenlenen bir seminerde konuşan Wallander, NATO’nun 2000'li yılların başında Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdiğini ve üyelik kriterlerini karşılayıp karşılayamayacağı konusunun bile tartışıldığını söyledi.Wallander, “Rusya, NATO ile ortaklık kurmayı kabul etti, bunun için ittifaka katılım konusu açıldı. Hatta o dönemde Rusya'nın NATO üyeliği kriterlerini karşılayıp karşılayamayacağı konusu da tartışıldı” diyerek, Rusya'nın ittifaka üyeliğine ilişkin tartışmalarda yer aldığını da ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'nın NATO'ya katılma seçeneğini düşündüğünü belirterek, “Ancak Kuzey Atlantik ittifakının ülkemize ‘ihtiyacı olmadığı’ anlaşıldı” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240209/rus-vekil-morozov-nazi-rejimi-kadro-degisiklikleriyle-guzellestirilemez-1080558442.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/07/1044679970_194:0:1405:908_1920x0_80_0_0_d098ccf56d497dbed70f829f7126b24d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, abd, nato
vladimir putin, abd, nato

ABD Savunma Bakan Yardımcısı: NATO, Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdi

01:07 09.02.2024
© AANATO-Rusya
NATO-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AA
Abone ol
ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, NATO’nun geçmişte Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdiğini belirtti.
Washington'daki Demokrasileri Savunma Vakfı'nda düzenlenen bir seminerde konuşan Wallander, NATO’nun 2000'li yılların başında Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdiğini ve üyelik kriterlerini karşılayıp karşılayamayacağı konusunun bile tartışıldığını söyledi.
Wallander, “Rusya, NATO ile ortaklık kurmayı kabul etti, bunun için ittifaka katılım konusu açıldı. Hatta o dönemde Rusya'nın NATO üyeliği kriterlerini karşılayıp karşılayamayacağı konusu da tartışıldı” diyerek, Rusya'nın ittifaka üyeliğine ilişkin tartışmalarda yer aldığını da ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'nın NATO'ya katılma seçeneğini düşündüğünü belirterek, “Ancak Kuzey Atlantik ittifakının ülkemize ‘ihtiyacı olmadığı’ anlaşıldı” ifadelerini kullanmıştı.
Oleg Morozov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
Rus vekil Morozov: Nazi rejimi kadro değişiklikleriyle ‘güzelleştirilemez’
00:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала