https://sputniknews.com.tr/20240209/abd-savunma-bakan-yardimcisi-nato-rusyanin-ittifaka-uyeligi-konusunu-degerlendirdi-1080558958.html

ABD Savunma Bakan Yardımcısı: NATO, Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdi

ABD Savunma Bakan Yardımcısı: NATO, Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdi

ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, NATO’nun geçmişte Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T01:07+0300

2024-02-09T01:07+0300

2024-02-09T01:07+0300

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Washington'daki Demokrasileri Savunma Vakfı'nda düzenlenen bir seminerde konuşan Wallander, NATO’nun 2000'li yılların başında Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdiğini ve üyelik kriterlerini karşılayıp karşılayamayacağı konusunun bile tartışıldığını söyledi.Wallander, “Rusya, NATO ile ortaklık kurmayı kabul etti, bunun için ittifaka katılım konusu açıldı. Hatta o dönemde Rusya'nın NATO üyeliği kriterlerini karşılayıp karşılayamayacağı konusu da tartışıldı” diyerek, Rusya'nın ittifaka üyeliğine ilişkin tartışmalarda yer aldığını da ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'nın NATO'ya katılma seçeneğini düşündüğünü belirterek, “Ancak Kuzey Atlantik ittifakının ülkemize ‘ihtiyacı olmadığı’ anlaşıldı” ifadelerini kullanmıştı.

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