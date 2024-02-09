https://sputniknews.com.tr/20240209/abd-savunma-bakan-yardimcisi-nato-rusyanin-ittifaka-uyeligi-konusunu-degerlendirdi-1080558958.html
ABD Savunma Bakan Yardımcısı: NATO, Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdi
ABD Savunma Bakan Yardımcısı: NATO, Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdi
ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, NATO’nun geçmişte Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T01:07+0300
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2024-02-09T01:07+0300
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Washington'daki Demokrasileri Savunma Vakfı'nda düzenlenen bir seminerde konuşan Wallander, NATO’nun 2000'li yılların başında Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdiğini ve üyelik kriterlerini karşılayıp karşılayamayacağı konusunun bile tartışıldığını söyledi.Wallander, “Rusya, NATO ile ortaklık kurmayı kabul etti, bunun için ittifaka katılım konusu açıldı. Hatta o dönemde Rusya'nın NATO üyeliği kriterlerini karşılayıp karşılayamayacağı konusu da tartışıldı” diyerek, Rusya'nın ittifaka üyeliğine ilişkin tartışmalarda yer aldığını da ekledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'nın NATO'ya katılma seçeneğini düşündüğünü belirterek, “Ancak Kuzey Atlantik ittifakının ülkemize ‘ihtiyacı olmadığı’ anlaşıldı” ifadelerini kullanmıştı.
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vladimir putin, abd, nato
ABD Savunma Bakan Yardımcısı: NATO, Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdi
ABD'nin Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, NATO’nun geçmişte Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdiğini belirtti.
Washington'daki Demokrasileri Savunma Vakfı'nda düzenlenen bir seminerde konuşan Wallander, NATO’nun 2000'li yılların başında Rusya'nın ittifaka üyeliği konusunu değerlendirdiğini ve üyelik kriterlerini karşılayıp karşılayamayacağı konusunun bile tartışıldığını söyledi.
Wallander, “Rusya, NATO ile ortaklık kurmayı kabul etti, bunun için ittifaka katılım konusu açıldı. Hatta o dönemde Rusya'nın NATO üyeliği kriterlerini karşılayıp karşılayamayacağı konusu da tartışıldı” diyerek, Rusya'nın ittifaka üyeliğine ilişkin tartışmalarda yer aldığını da ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya'nın NATO'ya katılma seçeneğini düşündüğünü belirterek, “Ancak Kuzey Atlantik ittifakının ülkemize ‘ihtiyacı olmadığı’ anlaşıldı” ifadelerini kullanmıştı.