https://sputniknews.com.tr/20240209/abd-ortadoguyu-savasa-suruklemeye-devam-ediyor-husilere-ait-hedefleri-vurdular-1080570186.html
ABD Ortadoğu'yu savaşa sürüklemeye devam ediyor: Husilere ait hedefleri vurdular
ABD Ortadoğu'yu savaşa sürüklemeye devam ediyor: Husilere ait hedefleri vurdular
ABD ordusunun Yemen'de Husilere ait askeri teçhizata yönelik 7 saldırı düzenlediği belirtildi. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T12:06+0300
2024-02-09T12:06+0300
2024-02-09T12:06+0300
dünya
ortadoğu
husi
husi yönetimi
husiler
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "8 Şubat'ta saat 14.00-18.00 arasında ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı güçleri, öz savunma amacıyla Husilere ait 4 insansız gemiyi ve Kızıldeniz'deki gemilere fırlatılmaya hazırlanan 7 gemisavar seyir füzesini hedef aldığı 7 saldırı gerçekleştirdi" dendi.CENTCOM, söz konusu füzelerin ABD gemileri ve bölgedeki ticari gemiler için 'kaçınılmaz bir tehdit' oluşturduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240209/biden-ozel-yetkili-savcinin-raporuna-tepki-gosterdi-hafizam-iyi-durumda-1080566919.html
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ortadoğu, husi, husi yönetimi, husiler
ortadoğu, husi, husi yönetimi, husiler
ABD Ortadoğu'yu savaşa sürüklemeye devam ediyor: Husilere ait hedefleri vurdular
ABD ordusunun Yemen'de Husilere ait askeri teçhizata yönelik 7 saldırı düzenlediği belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "8 Şubat'ta saat 14.00-18.00 arasında ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı güçleri, öz savunma amacıyla Husilere ait 4 insansız gemiyi ve Kızıldeniz'deki gemilere fırlatılmaya hazırlanan 7 gemisavar seyir füzesini hedef aldığı 7 saldırı gerçekleştirdi" dendi.
CENTCOM, söz konusu füzelerin ABD gemileri ve bölgedeki ticari gemiler için 'kaçınılmaz bir tehdit' oluşturduğunun altını çizdi.