TES-İŞ'ten kamu işçisine ek zam açıklaması

"TES-İŞ olarak önümüzdeki toplu iş sözleşmelerinde daha iyi ücretler için çalışmalarımız elbette devam edecek, ancak kesimler arasındaki dengenin, çalışma hayatında barış ve huzurun yeniden sağlanması için tüm kamu işçilerine refah payı talebimizi yineliyoruz. Bizim üyelerimiz çok tehlikeli ve ağır şartlar altında sahada çalışıyorlar. Bunun karşılığını almaları gerektiğine inanıyor, Hükümet ve Yüksek Hakem Kurulu başta ilgili kesimlere bunu detaylı şekilde anlatıyoruz. Yüksek enflasyon, kamu işçilerinin yanında belediye ve özel sektör çalışanı üyelerimizi de olumsuz etkiliyor. Toplu iş sözleşmelerini daha önce imzaladığımız İBB bünyesindeki İSPER ve İSFALT'ta, iyileştirme ve ikramiyelerin eşitlenmesini istiyoruz."