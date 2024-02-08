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TES-İŞ'ten kamu işçisine ek zam açıklaması
TES-İŞ'ten kamu işçisine ek zam açıklaması
Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, kamu işçilerine refah payı taleplerini yineledi. Kabaloğlu, çok kazanandan çok... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T16:52+0300
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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, tüm kamu işçilerine refah payı taleplerini yineledi.Kabaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Ocak'ta imzalanan ek protokolle ocak ayındaki 32,57'lik ücret artışından sözleşme yürürlük tarihi farklı olan kamu işçilerinin de yararlandığını anımsattı.Ek protokolle sözleşme yürürlük tarihi 1 Mart olan üyelerinin yüksek oranlarda zam almalarını sağladıklarını ancak tüm kamu işçilerine refah payı verilmesi taleplerinin karşılanmadığını belirten Kabaloğlu, şunları kaydetti:'Çok kazanandan çok vergi alınmalı'Kabaloğlu, İSKİ, İGDAŞ ve UGETAM'da toplu iş sözleşmesi müzakerelerine üyelerinin mevcut ekonomik koşullara göre ücret beklentilerini göz önünde bulundurarak devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:Kabaloğlu, taşeron şirketlerde ve sulama birliklerinde çalışan üyelerinin vakit geçirmeden kadroya alınmasını isteyerek, gelir vergisiyle ilgili şu görüşleri paylaştı:
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işçi, işveren, enerji, sendika, taşeron
işçi, işveren, enerji, sendika, taşeron

TES-İŞ'ten kamu işçisine ek zam açıklaması

16:52 08.02.2024
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Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, kamu işçilerine refah payı taleplerini yineledi. Kabaloğlu, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini söyledi.
Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, tüm kamu işçilerine refah payı taleplerini yineledi.

Kabaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Ocak'ta imzalanan ek protokolle ocak ayındaki 32,57'lik ücret artışından sözleşme yürürlük tarihi farklı olan kamu işçilerinin de yararlandığını anımsattı.

Ek protokolle sözleşme yürürlük tarihi 1 Mart olan üyelerinin yüksek oranlarda zam almalarını sağladıklarını ancak tüm kamu işçilerine refah payı verilmesi taleplerinin karşılanmadığını belirten Kabaloğlu, şunları kaydetti:
"TES-İŞ olarak önümüzdeki toplu iş sözleşmelerinde daha iyi ücretler için çalışmalarımız elbette devam edecek, ancak kesimler arasındaki dengenin, çalışma hayatında barış ve huzurun yeniden sağlanması için tüm kamu işçilerine refah payı talebimizi yineliyoruz. Bizim üyelerimiz çok tehlikeli ve ağır şartlar altında sahada çalışıyorlar. Bunun karşılığını almaları gerektiğine inanıyor, Hükümet ve Yüksek Hakem Kurulu başta ilgili kesimlere bunu detaylı şekilde anlatıyoruz. Yüksek enflasyon, kamu işçilerinin yanında belediye ve özel sektör çalışanı üyelerimizi de olumsuz etkiliyor. Toplu iş sözleşmelerini daha önce imzaladığımız İBB bünyesindeki İSPER ve İSFALT'ta, iyileştirme ve ikramiyelerin eşitlenmesini istiyoruz."

'Çok kazanandan çok vergi alınmalı'

Kabaloğlu, İSKİ, İGDAŞ ve UGETAM'da toplu iş sözleşmesi müzakerelerine üyelerinin mevcut ekonomik koşullara göre ücret beklentilerini göz önünde bulundurarak devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Beklentilerimizin ivedilikle yerine getirilmesini bekliyoruz. Özel sektörde, elektrik dağıtım ve elektrik üretimde de sözleşmelerimizi bağıtlamaya devam ediyoruz. Oldukça iyi sözleşmelere imza attık. Ancak bu iş yerlerimizde de yüksek enflasyon nedeniyle ücret zamlarının erimesi durumunda günün koşullarına göre iyileştirme taleplerimiz elbette olacaktır."
Kabaloğlu, taşeron şirketlerde ve sulama birliklerinde çalışan üyelerinin vakit geçirmeden kadroya alınmasını isteyerek, gelir vergisiyle ilgili şu görüşleri paylaştı:
"Vergide adalet talebimizi her platformda dile getiriyoruz. Az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınmasını talep ediyoruz. Üyelerimizin ocak ayında aldıkları maaşı yıl sonunda da aynı şekilde almaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve adalet talebimizin yerine getirilmesini bekliyoruz. Bu talep ve beklentilerimiz yerine getirilinceye kadar Konfederasyonumuz TÜRK-İŞ ile müzakere ve mücadelemize devam edeceğiz."
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