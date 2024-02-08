https://sputniknews.com.tr/20240208/rusya-savunma-bakanligindan-ozel-harekat-aciklamasi-son-24-saatte-kac-ukrayna-askeri-olduruldu-1080544469.html
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel harekat açıklaması: Son 24 saatte kaç Ukrayna askeri öldürüldü?
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel harekat açıklaması: Son 24 saatte kaç Ukrayna askeri öldürüldü?
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetlerde son bir günde 750 Ukrayna askerini etkisiz hale... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T17:00+0300
2024-02-08T17:00+0300
2024-02-08T17:00+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
askeri operasyon
ukrayna ordusu
kupyansk
donetsk
herson
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079293779_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_aa68f498b5821d108ee112600e6da17c.jpg
Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun 5 saldırısının bastırılarak 30 askerin öldürüldüğünü belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnıy Liman yönünde 2 saldırı girişiminde 230 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdiğini bildirdi.Donetsk yönünde 'Yujnaya' (Güney) askeri grubunun daha avantajlı hatlara ve mevzilere konuşlandığını ve 310 askerin imha edildiğini aktaran bakanlık, Güney Donetsk yönünde Kiev'e bağlı güçlerin 155'ten fazla zayiat verdiğinin altını çizdi.Herson yönünde 25 Ukrayna askerinin öldürüldüğü bilgisini paylaşan Savunma Bakanlığı'nın brifingine göre operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait hava mühimmat deposu imha ederken 114 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Bakanlık, Ukrayna ordusuna ait 1 Su-25 uçağı ile 73 İHA'nın imha edildiğini de ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240208/rusya-ordusu-ukraynanin-nikolayev-kentindeki-iha-fabrikasini-imha-etti-1080544056.html
ukrayna
kupyansk
donetsk
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079293779_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_b98335f3891f4e6dc1c6829b0ad2daff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, ukrayna ordusu, kupyansk, donetsk, herson
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, askeri operasyon, ukrayna ordusu, kupyansk, donetsk, herson
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel harekat açıklaması: Son 24 saatte kaç Ukrayna askeri öldürüldü?
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetlerde son bir günde 750 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdiğini vurguladı.
Bakanlık, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmelerle ilgili bir brifing verdi.
Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun 5 saldırısının bastırılarak 30 askerin öldürüldüğünü belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnıy Liman yönünde 2 saldırı girişiminde 230 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdiğini bildirdi.
Donetsk yönünde 'Yujnaya' (Güney) askeri grubunun daha avantajlı hatlara ve mevzilere konuşlandığını ve 310 askerin imha edildiğini aktaran bakanlık, Güney Donetsk yönünde Kiev'e bağlı güçlerin 155'ten fazla zayiat verdiğinin altını çizdi.
Herson yönünde 25 Ukrayna askerinin öldürüldüğü bilgisini paylaşan Savunma Bakanlığı'nın brifingine göre operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait hava mühimmat deposu imha ederken 114 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Bakanlık, Ukrayna ordusuna ait 1 Su-25 uçağı ile 73 İHA'nın imha edildiğini de ekledi.