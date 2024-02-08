https://sputniknews.com.tr/20240208/pakistandaki-genel-secimlerde-gerginlik-dinmiyor-1080529407.html

Pakistan'daki genel seçimlerde gerginlik dinmiyor

Pakistan'daki genel seçimlerde gerginlik dinmiyor

Genel seçimlerin arifesinde siyasetçilere karşı saldırıların arttığı Pakistan'da, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy verme işlemi devam ederken, seçim... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T10:14+0300

2024-02-08T10:14+0300

2024-02-08T10:14+0300

dünya

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genel seçim

afganistan

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siyasetçi

aday

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Hayber Pahtunhva eyaletinin Tank bölgesine bağlı Kot Azam ilçesinde kimliği bilinmeyen kişilerin, seçim görevlilerine silahlı saldırı düzenlediği bildirildi.Saldırıda bir polis yaşamını yitirirken, Kot Azam'daki oy verme işlemi geçici olarak durduruldu.Tank bölgesinin, Afganistan'a komşu Güney Veziristan ile sınırı bulunuyor.Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, tam güvenliğin sağlanması amacıyla İran ve Afganistan sınırlarının seçim günü kapatılacağını duyurmuştu.Cep telefonu ve mobil internet hizmetleri askıya alındıİçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devam eden genel seçimlerde ‘kanun ve düzeni korumak’ amacıyla ülke genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı doğrulandı.Açıklamada, son saldırılarda masumların hayatını kaybettiğine işaret edilerek, kamu düzeninin korunması ve potansiyel tehditlerle mücadele için güvenlik tedbirlerinin önemli olduğu kaydedildi.Sosyal medyada binlerce kullanıcı, cep telefonu ve internet hizmetlerinin askıya alınmasına tepki gösterdi.Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimi için bugün yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erecek.Seçimdeki adaylara saldırılar arttıÜlkede 8 Şubat genel seçimleri öncesinde siyasetçilere yönelik saldırılar artarken, geçtiğimiz günlerde yaşanan son olaylarda 1 milletvekili adayı ve 1 siyasetçi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralanmıştı.Eski milletvekili Muhsin Davar, 3 Ocak'ta Kuzey Veziristan'da konvoyuna yönelik silahlı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.İslam Uleması Cemiyeti Partisinden milletvekili adayı olan Kari Hayrullah da 3 Ocak'ta Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde uğradığı bombalı saldırıdan kurtulmuştu.Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisinden (PML-N) milletvekili adayı Aslam Buledi'ye de Belucistan'ın Turbat bölgesinde 10 Ocak'ta silahlı saldırı düzenlenmişti. Yaralanan Buledi, hastaneye kaldırılmıştı.Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde aynı gün silahlı saldırıya uğrayan bağımsız milletvekili adayı Kelimullah Han ile 2 koruması da yaşamını yitirmişti.PTI mensubu siyasetçi Şah Halid, 11 Ocak'ta Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.Belucistan'ın Sibi bölgesinde dün, PTI'nın seçim mitingine yönelik bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, 4 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/pakistanda-secim-arifesi-duzenlenen-bombali-saldirida-12-kisi-oldu-1080495989.html

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pakistan, seçim, genel seçim, afganistan, cep telefonu, siyasetçi, aday