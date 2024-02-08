https://sputniknews.com.tr/20240208/nbade-philadelphia-76ers-formasi-giyen-furkan-korkmaz-takas-edildi-1080555545.html

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz takas edildi

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz takas edildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Türk milli oyuncu Furkan Korkmaz, Indiana Pacers'a takas edildi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T22:20+0300

2024-02-08T22:20+0300

2024-02-08T22:20+0300

nba

spor

furkan korkmaz

takas

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NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Buddy Hield'ı 76ers'a gönderen Indiana Pacers, karşılığında Furkan Korkmaz ve Marcus Morris'i kadrosuna katarken 3 adet ikinci tur draft hakkı da elde etti.76ers'ta son iki yıldır forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki Furkan, 2017'den beri görev yaptığı NBA'de maç başına 6,8 sayı, 2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/turkiye-a-milli-futbol-takiminin-uefa-uluslar-b-ligi-rakipleri-belli-oldu-1080553382.html

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nba, furkan korkmaz, takas