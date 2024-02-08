https://sputniknews.com.tr/20240208/nbade-philadelphia-76ers-formasi-giyen-furkan-korkmaz-takas-edildi-1080555545.html
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz takas edildi
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz takas edildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Türk milli oyuncu Furkan Korkmaz, Indiana Pacers'a takas edildi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T22:20+0300
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2024-02-08T22:20+0300
nba
spor
furkan korkmaz
takas
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NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Buddy Hield'ı 76ers'a gönderen Indiana Pacers, karşılığında Furkan Korkmaz ve Marcus Morris'i kadrosuna katarken 3 adet ikinci tur draft hakkı da elde etti.76ers'ta son iki yıldır forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki Furkan, 2017'den beri görev yaptığı NBA'de maç başına 6,8 sayı, 2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/turkiye-a-milli-futbol-takiminin-uefa-uluslar-b-ligi-rakipleri-belli-oldu-1080553382.html
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nba, furkan korkmaz, takas
nba, furkan korkmaz, takas
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz takas edildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Türk milli oyuncu Furkan Korkmaz, Indiana Pacers'a takas edildi.
NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre, Buddy Hield'ı 76ers'a gönderen Indiana Pacers, karşılığında Furkan Korkmaz ve Marcus Morris'i kadrosuna katarken 3 adet ikinci tur draft hakkı da elde etti.
76ers'ta son iki yıldır forma şansı bulmakta zorlanan 26 yaşındaki Furkan, 2017'den beri görev yaptığı NBA'de maç başına 6,8 sayı, 2 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları yakaladı.