https://sputniknews.com.tr/20240208/kirimda-ukrayna-ihasi-vuruldu-1080542227.html

Kırım’da Ukrayna İHA’sı vuruldu

Kırım’da Ukrayna İHA’sı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Kırım Yarımadası üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu duyurdu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T15:50+0300

2024-02-08T15:50+0300

2024-02-08T15:50+0300

ukrayna krizi

rusya

kırım

insansız hava aracı (iha)

ukrayna ordusu

saldırı

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma güçlerinin Kırım üzerinde tespit ettikleri İHA’yı vurduğu kaydedildi.Ukrayna ordusunun İHA saldırıları sürüyorRus hava savunma güçlerinin 2 gün önce Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) yok ettiği belirtilmiş, bir gece önce ise hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği açıklanmıştı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-savunma-sanayi-isletmeleri-vuruldu-1080506526.html

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rusya, kırım, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, saldırı, rusya savunma bakanlığı