https://sputniknews.com.tr/20240208/kirimda-ukrayna-ihasi-vuruldu-1080542227.html
Kırım’da Ukrayna İHA’sı vuruldu
Kırım’da Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Kırım Yarımadası üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu duyurdu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T15:50+0300
2024-02-08T15:50+0300
2024-02-08T15:50+0300
ukrayna krizi
rusya
kırım
insansız hava aracı (iha)
ukrayna ordusu
saldırı
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma güçlerinin Kırım üzerinde tespit ettikleri İHA’yı vurduğu kaydedildi.Ukrayna ordusunun İHA saldırıları sürüyorRus hava savunma güçlerinin 2 gün önce Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) yok ettiği belirtilmiş, bir gece önce ise hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği açıklanmıştı.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-savunma-sanayi-isletmeleri-vuruldu-1080506526.html
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rusya, kırım, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, saldırı, rusya savunma bakanlığı
rusya, kırım, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, saldırı, rusya savunma bakanlığı
Kırım’da Ukrayna İHA’sı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, bu gece Kırım Yarımadası üzerinde Ukrayna’ya ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Bu gece Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Rus hava savunma güçlerinin Kırım üzerinde tespit ettikleri İHA’yı vurduğu kaydedildi.
Ukrayna ordusunun İHA saldırıları sürüyor
Rus hava savunma güçlerinin 2 gün önce Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait 7 insansız hava aracını (İHA) yok ettiği belirtilmiş, bir gece önce ise hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait 4 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği açıklanmıştı.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.