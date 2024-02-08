https://sputniknews.com.tr/20240208/hazineden-4-finans-kurulusuna-tahvil-ihraci-yetkisi-1080543199.html

Hazine'den 4 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

Hazine'den 4 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T16:17+0300

2024-02-08T16:17+0300

2024-02-08T16:17+0300

ekonomi

merkez bankası

hazine ve maliye bakanlığı

finans

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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2034 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20240208/merkez-bankasi-rezervleri-1354-milyar-dolara-geriledi-1080540844.html

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merkez bankası, hazine ve maliye bakanlığı, finans