https://sputniknews.com.tr/20240208/hazineden-4-finans-kurulusuna-tahvil-ihraci-yetkisi-1080543199.html
Hazine'den 4 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi
Hazine'den 4 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T16:17+0300
2024-02-08T16:17+0300
2024-02-08T16:17+0300
ekonomi
merkez bankası
hazine ve maliye bakanlığı
finans
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Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2034 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/merkez-bankasi-rezervleri-1354-milyar-dolara-geriledi-1080540844.html
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merkez bankası, hazine ve maliye bakanlığı, finans
merkez bankası, hazine ve maliye bakanlığı, finans
Hazine'den 4 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, tahvil ihracı yetkisine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2034 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün BBVA, Citi, Goldman Sachs ve Morgan Stanley’e yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.