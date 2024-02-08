https://sputniknews.com.tr/20240208/eski-abd-disisleri-bakani-clinton-netanyahu-guvenilir-bir-lider-degil-gorevinden-ayrilmali-1080544349.html
Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Netanyahu güvenilir bir lider değil, görevinden ayrılmalı
Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Netanyahu güvenilir bir lider değil, görevinden ayrılmalı
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, güvenilir bir lider olarak görmediği İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun görevden ayrılması gerektiğini söyledi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T16:40+0300
2024-02-08T16:40+0300
2024-02-08T16:40+0300
israil- filistin çatışması
hillary clinton
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
filistin
israil-filistin sorunu
hamas
gazze
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Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton, demeçte, "Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor, eğer ateşkese engel olacaksa, İsrail’in ne yapacağına karar vermeye engelse mutlaka gitmesi gerekiyor. Netanyahu gitmeli. Güvenilir bir lider değil. 7 Ekim saldırısı onun döneminde gerçekleşti" dedi.İsrail ordusunun, saldırılarını yerinden edilmiş birçok Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine doğru genişletmesi planını 'korkunç' olarak tanımlayan Clinton, "Ateşkes olmasını arzu ediyoruz. Hamas ateşkesi kabul ederse ateşkes olur" yorumunda bulundu.ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ile ilişkisi hakkındaki soruya Clinton, "Biden'ın Netanyahu'yu etkilemek için elinden geleni yaptığının gayet açık olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231114/hillary-clinton-israilin-yeni-bir-stratejiye-ve-yeni-bir-liderlige-ihtiyaci-var-1077397425.html
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gazze
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hillary clinton, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, hamas, gazze, gazze şeridi, benyamin netahyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Netanyahu güvenilir bir lider değil, görevinden ayrılmalı
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, güvenilir bir lider olarak görmediği İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun görevden ayrılması gerektiğini söyledi.
Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton, demeçte, "Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor, eğer ateşkese engel olacaksa, İsrail’in ne yapacağına karar vermeye engelse mutlaka gitmesi gerekiyor. Netanyahu gitmeli. Güvenilir bir lider değil. 7 Ekim saldırısı onun döneminde gerçekleşti" dedi.
İsrail ordusunun, saldırılarını yerinden edilmiş birçok Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine doğru genişletmesi planını 'korkunç' olarak tanımlayan Clinton, "Ateşkes olmasını arzu ediyoruz. Hamas ateşkesi kabul ederse ateşkes olur" yorumunda bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ile ilişkisi hakkındaki soruya Clinton, "Biden'ın Netanyahu'yu etkilemek için elinden geleni yaptığının gayet açık olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.