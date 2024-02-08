https://sputniknews.com.tr/20240208/eski-abd-disisleri-bakani-clinton-netanyahu-guvenilir-bir-lider-degil-gorevinden-ayrilmali-1080544349.html

Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Netanyahu güvenilir bir lider değil, görevinden ayrılmalı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Netanyahu güvenilir bir lider değil, görevinden ayrılmalı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, güvenilir bir lider olarak görmediği İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun görevden ayrılması gerektiğini söyledi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T16:40+0300

2024-02-08T16:40+0300

2024-02-08T16:40+0300

israil- filistin çatışması

hillary clinton

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

filistin

israil-filistin sorunu

hamas

gazze

gazze şeridi

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton, demeçte, "Netanyahu'nun gitmesi gerekiyor, eğer ateşkese engel olacaksa, İsrail’in ne yapacağına karar vermeye engelse mutlaka gitmesi gerekiyor. Netanyahu gitmeli. Güvenilir bir lider değil. 7 Ekim saldırısı onun döneminde gerçekleşti" dedi.İsrail ordusunun, saldırılarını yerinden edilmiş birçok Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine doğru genişletmesi planını 'korkunç' olarak tanımlayan Clinton, "Ateşkes olmasını arzu ediyoruz. Hamas ateşkesi kabul ederse ateşkes olur" yorumunda bulundu.ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ile ilişkisi hakkındaki soruya Clinton, "Biden'ın Netanyahu'yu etkilemek için elinden geleni yaptığının gayet açık olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231114/hillary-clinton-israilin-yeni-bir-stratejiye-ve-yeni-bir-liderlige-ihtiyaci-var-1077397425.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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