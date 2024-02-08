Erdoğan: Seçim yenilgisinin faturasını bir kişiye kesip yollarına devam ettiler
15:28 08.02.2024 (güncellendi: 16:13 08.02.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim yenilgisinin faturasını bir kişiye kesip yollarına devam ettiler" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı"na katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Altılı Masa bir proje yapıydı. Seçim yenilgisinin faturasını bir kişiye kestiler.
Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız
Biz muhalefet gibi çarpıtma ile başarısızlık örtmek peşinde değiliz, biz 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz.
Eskisi, yenisi CHP yönetiminin, ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir
CHP gibi kapalı kapılar ardında, bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmek yerine Cumhur İttifakı olarak sözümüzü doğrudan milletimize söylüyoruz
Erdoğan Adıyaman adaylarını açıkladı
Besni: Reşit Alkan
Çelikhan: Mustafa Bulut
Gerger: Erkan Aksoy
Kahta: Mehmet Can Hallaç
Samsat: Halil Fırat
Sincik: Mehmet Korkut
Tut: Ercan Öncebe