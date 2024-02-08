Erdoğan: Seçim yenilgisinin faturasını bir kişiye kesip yollarına devam ettiler

Altılı Masa bir proje yapıydı. Seçim yenilgisinin faturasını bir kişiye kestiler. Altılı Masa bir proje yapıydı. Seçim yenilgisinin faturasını bir kişiye kestiler.

Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız Hedefimiz 2 ayda deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Ardından her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız

Biz muhalefet gibi çarpıtma ile başarısızlık örtmek peşinde değiliz, biz 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz. Biz muhalefet gibi çarpıtma ile başarısızlık örtmek peşinde değiliz, biz 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz.

Eskisi, yenisi CHP yönetiminin, ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir Eskisi, yenisi CHP yönetiminin, ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretmek gibi derdi yok. Bunlar siyasi kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir