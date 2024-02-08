https://sputniknews.com.tr/20240208/erdogan-bizim-en-oncelikli-konumuz-deprem-bolgesidir-1080545126.html
Erdoğan Kahta ve Sincik'te konuştu: 'Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir'
Erdoğan Kahta ve Sincik'te konuştu: 'Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Kahta'da sonrasında da Sincik'te halka hitap etti. Erdoğan, "Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir" dedi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T17:05+0300
2024-02-08T17:05+0300
2024-02-08T18:18+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vatandaşlara hitap etti.Erdoğan şunları söyledi:Kahta'nın ardından Sincik' kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240208/erdogan-secim-yenilgisinin-faturasini-bir-kisiye-kesip-yollarina-devam-ettiler-1080541502.html
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recep tayyip erdoğan, seçim, cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan, seçim, cumhurbaşkanı
Erdoğan Kahta ve Sincik'te konuştu: 'Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir'
17:05 08.02.2024 (güncellendi: 18:18 08.02.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Kahta'da sonrasında da Sincik'te halka hitap etti. Erdoğan, "Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Başkaları hangi gündemlerin kuyruğuna takılırsa takılsın, hangi hesapların peşinde koşarsa koşsun bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir
Kahta'nın ardından Sincik' kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan şunları söyledi:
"Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri maşeri vicdana havale ediyoruz" Sincik Malatya karayolu projelendirildi en kısa zamanda yapacağız.