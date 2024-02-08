https://sputniknews.com.tr/20240208/erdogan-bizim-en-oncelikli-konumuz-deprem-bolgesidir-1080545126.html

Erdoğan Kahta ve Sincik'te konuştu: 'Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir'

Erdoğan Kahta ve Sincik'te konuştu: 'Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Kahta'da sonrasında da Sincik'te halka hitap etti. Erdoğan, "Bizim en öncelikli konumuz deprem bölgesidir" dedi. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T17:05+0300

2024-02-08T17:05+0300

2024-02-08T18:18+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçim

cumhurbaşkanı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/08/1080548412_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_bb2b67dbb5dc3e9a67a56f6fd582f825.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde vatandaşlara hitap etti.Erdoğan şunları söyledi:Kahta'nın ardından Sincik' kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240208/erdogan-secim-yenilgisinin-faturasini-bir-kisiye-kesip-yollarina-devam-ettiler-1080541502.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, seçim, cumhurbaşkanı