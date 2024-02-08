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https://sputniknews.com.tr/20240208/enerji-bakanligi-performans-programinda-nukleer-hedefi-20-bin-mwlik-bir-kurulu-guc-1080538336.html
Enerji Bakanlığı Performans Programı'nda nükleer hedefi: 20 bin MW’lık bir kurulu güç
Enerji Bakanlığı Performans Programı'nda nükleer hedefi: 20 bin MW’lık bir kurulu güç
Enerji Bakanlığı’nın 2024 yılı performans programını açıkladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sunuş yazısında nükleer enerji vurgusu... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T14:11+0300
2024-02-08T14:11+0300
türkiye
enerji
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
nükleer enerji
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Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı enerji politikalarına yönelik 2024 yılı hedeflerini açıklandı. 2024 yılı performans programında “Sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek inşa etme” vurgusu yapıldı. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan programda Bakan Bayraktar’ın sunum yazısı da yer aldı.Bakan Bayraktar sunun yazısında “Son 20 yılda elektrik ve doğal gaz talebi üç kat artan, elektrikte her yıl ortalama yaklaşık yüzde 4.7 talep artışı olan bir ülke olarak enerji politikalarımızı, önümüzdeki süreçte de artmaya devam edecek olan enerji talebini karşılama, enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltma ve önümüzdeki 30 yılda, yani 2053 yılında, karbon nötr bir ekonomi olma hedefleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bunun için enerjide büyük bir değişime ihtiyaç duyuyoruz. Bununla birlikte başarılı bir enerji dönüşümünün ancak daha duyarlı, daha istekli ve rasyonel politika setleri ve elbette karşılıklı fayda temelinde ikili ve çok taraflı iş birlikleri ile mümkün olabileceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.‘60 bin MW kurulu güce ihtiyaç duyuyoruz’Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Bayraktar Şu ifadeleri kullandı:Nükleerde hedef 20 bin MWTürkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında nükleer enerji yatımları konusuna da vurgu yapan Bayraktar “Nükleerde, konvansiyonel büyük ölçekli nükleer santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörlerden de oluşan toplam 20 bin MW’lık bir kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.Uranyum kaynakları artırılacakBakanlığın performans programında nükleer enerjide yerli kaynakların kullanılmasına yönelik adımlarda yer aldı. Programda bu hedefler “Nükleer enerji tesislerine hammadde sağlanmasına ve stratejik öneme sahip minerallerden olan uranyum ve toryum rezervlerinin artırılmasına yönelik maden arama proje sayısının artırılması” ifadeleri ile açıklandı.
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akkuyu ngs,türkiye'nin nükleer enerji politikası,nükleer enerjide hedef,nükleer enerji hedefleri,enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı,enerji politikaları,enerji bakanlığı 2024 yılı performans programı
akkuyu ngs,türkiye'nin nükleer enerji politikası,nükleer enerjide hedef,nükleer enerji hedefleri,enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı,enerji politikaları,enerji bakanlığı 2024 yılı performans programı

Enerji Bakanlığı Performans Programı'nda nükleer hedefi: 20 bin MW’lık bir kurulu güç

14:11 08.02.2024
© Sputnik / Osman Nuri CeritTürkiye'nin ilk nükleer santrali
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Enerji Bakanlığı’nın 2024 yılı performans programını açıkladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sunuş yazısında nükleer enerji vurgusu dikkat çekti. Bayraktar büyük ölçekli NGS’lerin yanı sıra küçük modüler reaktörler ile birlikte 20 bin MW’lık bir kuru güç hedeflendiğini belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı enerji politikalarına yönelik 2024 yılı hedeflerini açıklandı. 2024 yılı performans programında “Sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek inşa etme” vurgusu yapıldı. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan programda Bakan Bayraktar’ın sunum yazısı da yer aldı.
Bakan Bayraktar sunun yazısında “Son 20 yılda elektrik ve doğal gaz talebi üç kat artan, elektrikte her yıl ortalama yaklaşık yüzde 4.7 talep artışı olan bir ülke olarak enerji politikalarımızı, önümüzdeki süreçte de artmaya devam edecek olan enerji talebini karşılama, enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltma ve önümüzdeki 30 yılda, yani 2053 yılında, karbon nötr bir ekonomi olma hedefleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bunun için enerjide büyük bir değişime ihtiyaç duyuyoruz. Bununla birlikte başarılı bir enerji dönüşümünün ancak daha duyarlı, daha istekli ve rasyonel politika setleri ve elbette karşılıklı fayda temelinde ikili ve çok taraflı iş birlikleri ile mümkün olabileceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘60 bin MW kurulu güce ihtiyaç duyuyoruz’

Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Bayraktar Şu ifadeleri kullandı:
“Enerji alanında sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek inşa etme konusundaki kararlılığımızı her fırsatta vurguluyoruz. Bu anlamda milli enerji ve maden politikamız kapsamında yerli ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması, ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliğinin teşvik edilmesi, nükleer enerjinin enerji portföyümüze katılması, geçiş yakıtı olarak doğal gazın kullanılması, hidrojen ve depolama teknolojilerine yatırım yapılması ve elbette enerjide dijitalleşmeyi öncelikli konularımız olarak belirledik. Türkiye 2035 yılına kadar her yıl toplam 5 bin MW güneş ve rüzgâr olmak üzere toplamda 60 bin MW’lık bir ilave kurulu güce ihtiyaç duymaktadır. Bunun yanı sıra, toplam 5 bin MW’lık deniz üstü rüzgâr ve tüm jeotermal potansiyelimizi de devreye almak istiyoruz. Bunları yapabilmek için elbette mevcut altyapımızı, iletim ve dağıtım seviyesinde, güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, komşularımızla elektrik enterkonneksiyon kapasitemizi arttıracak projeleri de önceliklendiriyoruz”

Nükleerde hedef 20 bin MW

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında nükleer enerji yatımları konusuna da vurgu yapan Bayraktar “Nükleerde, konvansiyonel büyük ölçekli nükleer santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörlerden de oluşan toplam 20 bin MW’lık bir kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Uranyum kaynakları artırılacak

Bakanlığın performans programında nükleer enerjide yerli kaynakların kullanılmasına yönelik adımlarda yer aldı. Programda bu hedefler “Nükleer enerji tesislerine hammadde sağlanmasına ve stratejik öneme sahip minerallerden olan uranyum ve toryum rezervlerinin artırılmasına yönelik maden arama proje sayısının artırılması” ifadeleri ile açıklandı.
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