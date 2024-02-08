https://sputniknews.com.tr/20240208/enerji-bakanligi-performans-programinda-nukleer-hedefi-20-bin-mwlik-bir-kurulu-guc-1080538336.html

Enerji Bakanlığı Performans Programı'nda nükleer hedefi: 20 bin MW’lık bir kurulu güç

Enerji Bakanlığı Performans Programı'nda nükleer hedefi: 20 bin MW’lık bir kurulu güç

Enerji Bakanlığı’nın 2024 yılı performans programını açıkladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın sunuş yazısında nükleer enerji vurgusu... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T14:11+0300

2024-02-08T14:11+0300

2024-02-08T14:11+0300

türkiye

enerji

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

nükleer enerji

nükleer enerji

uranyum

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Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı enerji politikalarına yönelik 2024 yılı hedeflerini açıklandı. 2024 yılı performans programında “Sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek inşa etme” vurgusu yapıldı. Bakanlığın resmi sitesinde yer alan programda Bakan Bayraktar’ın sunum yazısı da yer aldı.Bakan Bayraktar sunun yazısında “Son 20 yılda elektrik ve doğal gaz talebi üç kat artan, elektrikte her yıl ortalama yaklaşık yüzde 4.7 talep artışı olan bir ülke olarak enerji politikalarımızı, önümüzdeki süreçte de artmaya devam edecek olan enerji talebini karşılama, enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltma ve önümüzdeki 30 yılda, yani 2053 yılında, karbon nötr bir ekonomi olma hedefleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bunun için enerjide büyük bir değişime ihtiyaç duyuyoruz. Bununla birlikte başarılı bir enerji dönüşümünün ancak daha duyarlı, daha istekli ve rasyonel politika setleri ve elbette karşılıklı fayda temelinde ikili ve çok taraflı iş birlikleri ile mümkün olabileceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.‘60 bin MW kurulu güce ihtiyaç duyuyoruz’Enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Bayraktar Şu ifadeleri kullandı:Nükleerde hedef 20 bin MWTürkiye’nin enerji ihtiyacının karşılanmasında nükleer enerji yatımları konusuna da vurgu yapan Bayraktar “Nükleerde, konvansiyonel büyük ölçekli nükleer santrallerin yanı sıra küçük modüler reaktörlerden de oluşan toplam 20 bin MW’lık bir kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.Uranyum kaynakları artırılacakBakanlığın performans programında nükleer enerjide yerli kaynakların kullanılmasına yönelik adımlarda yer aldı. Programda bu hedefler “Nükleer enerji tesislerine hammadde sağlanmasına ve stratejik öneme sahip minerallerden olan uranyum ve toryum rezervlerinin artırılmasına yönelik maden arama proje sayısının artırılması” ifadeleri ile açıklandı.

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2024

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