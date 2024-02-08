https://sputniknews.com.tr/20240208/depremde-96-kisinin-oldugu-apartmanin-muteahhidi-sucum-yok-tahliyemi-ve-beraatimi-talep-ediyorum-1080549343.html

Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: 'Suçum yok, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum'

Depremde 96 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: 'Suçum yok, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum'

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Alpargün cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T18:48+0300

2024-02-08T18:48+0300

2024-02-08T18:48+0300

türkiye

deprem

adana

mahkeme

duruşma

yargılama

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Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanmasına devam edildi.Duruşmada beyanı alınan müşteki Sürgün Taş, depremden 2 gün önce apartmanda bulunduğunu belirterek, "Benim apartmanda bulunduğum sırada kendiliğinden tavandan kumlar dökülüyordu. Buna bizzat şahit oldum. Ayrıca deprem sonrası binada arama kurtarma yapan insanlar yoğurt kovasıyla çalışma yapıyordu. Çünkü bina kum yığını halini almıştı. Sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması SEGBİS kaydına alınan sanık Alpargün, binayı inşa etmeden önce zemin etüdü yaptırdığını söyledi. Alpargün, şöyle devam etti:Davaya katılan müştekiler ise binada kolon kesilmesine ilişkin bir duruma tanıklık etmediklerini ve sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirerek, cezalandırılmasını talep etti.Cumhuriyet Savcısı, sanığın binanın neden yıkıldığı ve sanığın kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu alınması, bu aşamada sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.Mahkeme heyeti, Alpargün'ün tutukluluk halinin devamına, binanın neden yıkıldığı ve binanın yıkılmasında müteahhit olan sanığın kusur durumuna ilişkin Konya Teknik Üniversitesinden bilirkişi raporu alınmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Avukat Beşir Ekinci, adalet beklediklerini vurguladı.Mahkeme heyetinin Alpargün Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin ikinci duruşmayı gördüğünü kaydeden Ekinci, "Ben, meslektaşlarım ve aileler duruşmayı son ana kadar bütün dikkatimizle izledik. Mahkeme, sunduğumuz tüm delilleri, taleplerimizi, tanık beyanlarımızla beraber yeniden ve kapsamlı bir rapor alınarak dosyaya sunulmasını talep etti. Yine sanığın iddia ettiği kolon kesme iddiaları bu mahkemede tamamen çürütüldü. Bu iddia artık söz konusu değil. Ben ve arkamda görmüş olduğunuz meslektaşlarım ve aile yakınları olarak bizim gözlerimizde acı var, üzüntü var, keder var, hüzün var, ama tek bir şey yok o da korku. Hiçbir zaman da olmayacak. Sadece bu celse değil bundan sonraki bütün celselerde burada olduğu gibi yılmadan, dimdik ayakta giden canlarımızın hesabını sormak için süreci sonuna kadar takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.Ekinci, sanık Hasan Alpargün, duruşmada hiçbir suçunun olmadığını ön sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:Müşteki Azem Yaren Coşkun ise depremde yıkılan apartmanda annesi, babası ve ağabeyini kaybettiğini bildirerek, "Mahkemenin tekrardan bilirkişi raporu aldırmasına yönelik ara karar çıkarması gerçekten bizi rahatlattı" dedi.Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı ile ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat 2023'te KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı.​​​​​​​Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.Tutuklu müteahhit Hasan Alpargün, savcılıkta şöyle ifade vermişti:

https://sputniknews.com.tr/20240208/erdogan-bizim-en-oncelikli-konumuz-deprem-bolgesidir-1080545126.html

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deprem, adana, mahkeme, duruşma, yargılama