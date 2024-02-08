https://sputniknews.com.tr/20240208/almanya-basbakani-scholz-ukraynaya-destek-konusunda-yetersiz-kaliyoruz-daha-fazlasini-yapmaliyiz-1080544721.html

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'ya destek konusunda yetersiz kalıyoruz, daha fazlasını yapmalıyız

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'ya destek konusunda yetersiz kalıyoruz, daha fazlasını yapmalıyız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya destek konusunda Avrupa ülkeleri ve ABD'nin hala yeterli olmadığını, dolayısıyla birlikte daha fazlasını yapmanın bir... 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T16:46+0300

2024-02-08T16:46+0300

2024-02-08T16:46+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

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ukrayna

ukrayna ordusu

avrupa birliği

abd kongresi

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Ukrayna'nın gerçekten de kendisini var gücüyle savunduğunu bildiklerini belirten Scholz, "Ancak bunu sürdürebilmesi için desteğe ihtiyacı var. Şu ana kadar Avrupa'dan vadedilenler ve ABD Kongresi kararlarıyla vadedilenler hala yeterli değil. Dolayısıyla birlikte daha fazlasını yapmanın bir yolunu bulmalıyız" dedi.ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa'nın ve aynı zamanda ABD'nin Ukrayna'ya desteğini nasıl istikrarlı hale getirebileceği konusunu da istişare edeceklerini kaydeden Scholz, şunları dile getirdi:Scholz, Avrupa ile ABD arasındaki transatlantik ortaklığın ve ülkesiyle ikili ilişkilerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, bu yönde ileriye dönük gerekli adımları birlikte istişare etmenin kendi güvenlikleri açısından da önemli olduğunu dile getirdi.İsrail'in yanında durmak gibi ortak sorumluluklarının bulunduğunu savunan Scholz, bölgede kalıcı barışı mümkün kılabilmek için gerekli perspektiflerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu anlattı.Scholz, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümün gerekliliğini ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasının önemini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/basbakan-scholz-almanya-ukraynaya-tek-basina-yardim-edecek-kadar-buyuk-degil-1080520348.html

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almanya, olaf scholz, abd, joe biden, ukrayna, ukrayna ordusu, avrupa birliği, abd kongresi