https://sputniknews.com.tr/20240208/abdli-gazeteci-carlson-putinle-yaptigi-roportaji-yayinlayacagi-gun-ve-saati-acikladi-1080529731.html

ABD’li gazeteci Carlson, Putin’le yaptığı röportajı yayınlayacağı gün ve saati açıkladı

ABD’li gazeteci Carlson, Putin’le yaptığı röportajı yayınlayacağı gün ve saati açıkladı

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı 9 Şubat saat 2.00’da (TSİ) yayınlayacağını belirtti. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T10:26+0300

2024-02-08T10:26+0300

2024-02-08T10:27+0300

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ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı röportajı 9 Şubat saat 2.00’da (TSİ) yayınlayacağını belirtti.Başkent Moskova’dan ayrılan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, sitesinden yaptığı duyuruda, “Tucker Carlson Vladimir Putin'le röportaj yapıyor <…> Yarın, 8 Şubat, doğu saatiyle akşam 6.00’da (TSİ 9 Şubat saat 2.00)” ifadesini kullandı.Daha önce Moskova’yı ziyaret ederek Putin ile röportaj yapacağını duyuran Carlson, kendini suçlu hissetmediğini, zira bu röportaj nedeniyle vatan haini olmayacağını vurgulamıştı.Röportaj nedeniyle kendini suçlu hissetmediğini belirten Carlson, "Neden ülkeme ihanet etmişim gibi kendimi suçlu hissedeyim ki? Harika bir şehirdeyim ve hiçbir şey umrumda değil" ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı ile röportaj yapacağını duyuran ABD'li gazeteci Tucker Carlson’ın Putin’le bir araya geldiğini doğrulamıştı.Tucker Carlson’ın Rusya yanlısı olmadığına da vurgu yapan Peskov, “Ancak kendisinin tutumu Anglosakson medyasının yaklaşımından farklı” demişti.Carlson’u yaptırımlar mı bekliyor?Öte yandan Avrupa Parlamentosu'nun eski ve mevcut üyelerine dayandırılan haberde, Carlson’ın Putin ile yaptığı röportaj nedeniyle AB yaptırımları ile karşı karşıya kalabileceği iddia edildi.AB’deki üst düzey yetkilileri kaynak gösteren Newsweek gazetesi, özellikle eski Belçika Başbakanı ve Avrupa Parlamentosu'nun mevcut üyesi Guy Verhofstadt’un, AB'yi Carlson'a "AB ülkelerine seyahat yasağı" getirme konusunu incelemeye çağırdığını hatırlattı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/abdli-gazeteci-carlson-putin-ile-yaptigi-roportaj-nedeniyle-yaptirimlarla-karsi-karsiya-1080516298.html

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abd, rusya, tucker carlson, vladimir putin, röportaj, avrupa birliği, moskova, kremlin, dmitriy peskov