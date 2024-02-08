https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-rusyadan-elmas-ithalatini-yasakladi-1080556575.html

ABD, Rusya'dan elmas ithalatını yasakladı

ABD, Rusya'dan elmas ithalatını yasakladı

ABD Hazine Bakanlığı, 1 Mart’tan itibaren Rusya'dan elmas ve pırlantalı mücevher ithalatının yasaklandığını duyurdu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T23:11+0300

2024-02-08T23:11+0300

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abd

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rusya

elmas

pırlanta

mücevher

yasak

ithalat

rusya'ya yaptırımlar

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ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı genel lisansa göre, 1 Mart'tan itibaren Rusya'dan sınıflandırılmamış elmas ve pırlantalı mücevher ithalatı yasaklandı.Belgede, "Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı ile yapılan istişareler sonrasında, Rusya Federasyonu'ndan ithal edilen ürünlere yönelik yasağın pırlantalı mücevherler ve sınıflandırılmamış elmaslar için geçerli olduğuna karar verildi” ifadeleri yer aldı.Kararın 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.Daha önce, AB ve G7 ülkeleri (İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Fransa, Japonya ve ABD) Rus elmaslarının ticaretine kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231204/avrupa-komisyonunun-elmas-yaptirimi-planlarina-rusyadan-yanit-1078060429.html

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abd, abd hazine bakanlığı, rusya, elmas, pırlanta, mücevher, yasak, ithalat, rusya'ya yaptırımlar