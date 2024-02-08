https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-rusyadan-elmas-ithalatini-yasakladi-1080556575.html
ABD, Rusya'dan elmas ithalatını yasakladı
ABD, Rusya'dan elmas ithalatını yasakladı
ABD Hazine Bakanlığı, 1 Mart’tan itibaren Rusya'dan elmas ve pırlantalı mücevher ithalatının yasaklandığını duyurdu. 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T23:11+0300
2024-02-08T23:11+0300
2024-02-08T23:11+0300
dünya
abd
abd hazine bakanlığı
rusya
elmas
pırlanta
mücevher
yasak
ithalat
rusya'ya yaptırımlar
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ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı genel lisansa göre, 1 Mart'tan itibaren Rusya'dan sınıflandırılmamış elmas ve pırlantalı mücevher ithalatı yasaklandı.Belgede, "Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı ile yapılan istişareler sonrasında, Rusya Federasyonu'ndan ithal edilen ürünlere yönelik yasağın pırlantalı mücevherler ve sınıflandırılmamış elmaslar için geçerli olduğuna karar verildi” ifadeleri yer aldı.Kararın 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.Daha önce, AB ve G7 ülkeleri (İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Fransa, Japonya ve ABD) Rus elmaslarının ticaretine kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231204/avrupa-komisyonunun-elmas-yaptirimi-planlarina-rusyadan-yanit-1078060429.html
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abd, abd hazine bakanlığı, rusya, elmas, pırlanta, mücevher, yasak, ithalat, rusya'ya yaptırımlar
abd, abd hazine bakanlığı, rusya, elmas, pırlanta, mücevher, yasak, ithalat, rusya'ya yaptırımlar
ABD, Rusya'dan elmas ithalatını yasakladı
ABD Hazine Bakanlığı, 1 Mart’tan itibaren Rusya'dan elmas ve pırlantalı mücevher ithalatının yasaklandığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı’nın yayımladığı genel lisansa göre, 1 Mart'tan itibaren Rusya'dan sınıflandırılmamış elmas ve pırlantalı mücevher ithalatı yasaklandı.
Belgede, "Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı ile yapılan istişareler sonrasında, Rusya Federasyonu'ndan ithal edilen ürünlere yönelik yasağın pırlantalı mücevherler ve sınıflandırılmamış elmaslar için geçerli olduğuna karar verildi” ifadeleri yer aldı.
Kararın 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi.
Daha önce, AB ve G7 ülkeleri (İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Fransa, Japonya ve ABD) Rus elmaslarının ticaretine kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.