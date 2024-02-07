https://sputniknews.com.tr/20240207/unlu-giyim-firmasindan-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-eden-calisaniyla-ilgili-aciklama-1080505259.html

Ünlü giyim firmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden çalışanıyla ilgili açıklama

Ünlü giyim firmasından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden çalışanıyla ilgili açıklama

Mavi isimli giyim şirketinde şube müdürü olarak görev yapan Müjde Çapar İnan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretamiz ifadeleriyle ilgili... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T16:45+0300

2024-02-07T16:45+0300

2024-02-07T16:45+0300

türkiye

hakaret

recep tayyip erdoğan

mavi

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Mavi mağaza zincirindeki bir şubede müdür olarak görev yapan Müjde Çapar İnan isimli çalışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hareket ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlamıştı. Sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan kadın, adli makamlara sevk edilmiş, 'yurt dışı çıkış yasağı ve haftanın iki günü imza verme' şartı ile adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.Konuya ilişkin Mavi'den açıklama geldi. Açıklamada paylaşımın çalışanın kişisel hesabından yapıldığı ifade edilerek, "4 Şubat Pazar günü bir çalışanımızın bireysel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Söz konusu paylaşımda yer alan görüş ve ifadeler tamamen kişiseldir. Şirketimiz ile hiçbir bağı olmayan bu paylaşımın çeşitli mecralarda Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile dolaylı olarak ilişkilendirilmesi nedeniyle itibarımız zarar görmektedir” denildi.Açıklamanın devamında ise, “Mavi, etik ilkeleri uyarınca tüm çalışanlarından öncelikle saygılı ve saygın bireyler olmalarını beklemektedir. İlgili paylaşımda yer alan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik uygunsuz ifadeler, Mavi'nin kurumsal kültürüne aykırı olup kabul edilemez niteliktedir. Bu çerçevede konunun acilen şirketimizin etik kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınmakta olduğunu bilginize sunarız” ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240127/hakan-uralin-hakaret-sucundan-ifadesi-alindi-1080108975.html

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