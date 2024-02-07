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Sabancı Holding'den 'Atlı Köşk' açıklaması
Sabancı Holding'den 'Atlı Köşk' açıklaması
Açtığı davayla Sabancı Ailesi’nin mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar, 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk’ün 48’de 1’lik hissesini 200 milyon TL’ye... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T13:07+0300
2024-02-07T13:07+0300
türkiye
sabancı holding
köşk
satış
icra
miras
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Açtığı davayla Sabancı Ailesi’nin mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar, 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk’ün 48’de 1’lik hissesini 200 milyon TL’ye satışa çıkardı.Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar, 19 yıl önce Sabancı Ailesi’ne dava açtı.Adana Sulh Hukuk Mahkemesi dava sonunda Sevilay Sabancı Çınar’ı Sabancı Ailesi’ne mirasçı olarak ekledi. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 5 yıl önceki ilamında Sevilay Sabancı Çınar’ın Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşti.Hürriyet'in haberine göre; Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşmesine rağmen Sabancı Ailesi’nin 5 yıldır hakkını vermediğini öne süren Sevilay Sabancı Çınar, Demir, Şevket, Dilek, Sevil, Türkan, Güler, Yakup, Nur, Ömer Metin, Serra, Nazmiye, Hacı Ömer, Erol, Murat, Ozan, Ömer, Sevgi, Burak Selami, Şahin Zeynep ve Faruk Selami Sabancı ile Demet Çetindoğan ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne dava açtı ve kazandı.İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıların Sevilay Sabancı Çınar’a 5 milyon 533 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İstanbul Emirgan’da bulunan 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk için tapu iptali ve tescili, intifa (kullanım) hakkı ve ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davaları ise reddedildi.Ancak Sevilay Sabancı Çınar karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı haklı bularak Atlı Köşk’ün tapusunun iptaline karar verdi.Sabancı Holding'den açıklama: Müze olarak devam edecekSabancı Holding konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Atlı Köşk'ün müze olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.Avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Basında yer alan bazı haberlerin, maalesef daha önce de olduğu gibi Sevilay Çınar’ın Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik manipülatif açıklamalarına dayalı olduğunu üzülerek görmekteyiz. Atlı Köşk’ün 47/48 oranında hissedarı Hacı Ömer Sabancı Holding’dir ve taraflar arasında ortaklığın giderilmesine yönelik yargı süreci devam etmektedir. Köşkün müze vasfı ise kesintisiz devam etmektedir ve edecektir. Yargı süreci devam ederken, ülkemiz için bu kadar kıymetli bir değerin alelade bir satışa konu edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu internet sitesine konulan ilanlar da hukuka aykırıdır. Bu nedenle Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi ve gereken hassasiyetin gözetilmesini rica ederiz."
https://sputniknews.com.tr/20240207/sahibinden-satilik-atli-kosk-actigi-dava-ile-sabanci-ailesinin-mirasina-ortak-oldu-1080491408.html
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sabancı holding, köşk, satış, icra, miras
sabancı holding, köşk, satış, icra, miras

Sabancı Holding'den 'Atlı Köşk' açıklaması

13:07 07.02.2024
© Fotoğraf : Sabancı Grubu resmi sitesiSabancı Grubu, 3 fabrikasının satışı için yetki verdi
Sabancı Grubu, 3 fabrikasının satışı için yetki verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© Fotoğraf : Sabancı Grubu resmi sitesi
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Açtığı davayla Sabancı Ailesi’nin mirasına ortak olan Sevilay Sabancı Çınar, 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk’ün 48’de 1’lik hissesini 200 milyon TL’ye satışa çıkardı.

Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın 43 yıl önce vefat eden oğlu İhsan Sabancı’nın Nevin Tenik ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevilay Sabancı Çınar, 19 yıl önce Sabancı Ailesi’ne dava açtı.

Adana Sulh Hukuk Mahkemesi dava sonunda Sevilay Sabancı Çınar’ı Sabancı Ailesi’ne mirasçı olarak ekledi. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 5 yıl önceki ilamında Sevilay Sabancı Çınar’ın Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşti.
Hürriyet'in haberine göre; Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçısı olduğu kesinleşmesine rağmen Sabancı Ailesi’nin 5 yıldır hakkını vermediğini öne süren Sevilay Sabancı Çınar, Demir, Şevket, Dilek, Sevil, Türkan, Güler, Yakup, Nur, Ömer Metin, Serra, Nazmiye, Hacı Ömer, Erol, Murat, Ozan, Ömer, Sevgi, Burak Selami, Şahin Zeynep ve Faruk Selami Sabancı ile Demet Çetindoğan ve Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü’ne dava açtı ve kazandı.

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalıların Sevilay Sabancı Çınar’a 5 milyon 533 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İstanbul Emirgan’da bulunan 600 milyon dolar değerindeki Atlı Köşk için tapu iptali ve tescili, intifa (kullanım) hakkı ve ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davaları ise reddedildi.

Ancak Sevilay Sabancı Çınar karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de itirazı haklı bularak Atlı Köşk’ün tapusunun iptaline karar verdi.

Sabancı Holding'den açıklama: Müze olarak devam edecek

Sabancı Holding konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Atlı Köşk'ün müze olarak kalmaya devam edeceği belirtildi.
Avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Basında yer alan bazı haberlerin, maalesef daha önce de olduğu gibi Sevilay Çınar’ın Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik manipülatif açıklamalarına dayalı olduğunu üzülerek görmekteyiz. Atlı Köşk’ün 47/48 oranında hissedarı Hacı Ömer Sabancı Holding’dir ve taraflar arasında ortaklığın giderilmesine yönelik yargı süreci devam etmektedir. Köşkün müze vasfı ise kesintisiz devam etmektedir ve edecektir. Yargı süreci devam ederken, ülkemiz için bu kadar kıymetli bir değerin alelade bir satışa konu edilmesi mümkün olmadığı gibi, söz konusu internet sitesine konulan ilanlar da hukuka aykırıdır. Bu nedenle Atlı Köşk’ün itibarına zarar vermeye yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi ve gereken hassasiyetin gözetilmesini rica ederiz."
İcra - dosya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
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Sahibinden satılık Atlı Köşk: Açtığı dava ile Sabancı ailesinin mirasına ortak oldu
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