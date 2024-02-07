https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynaya-ait-2-iha-imha-edildi-1080514957.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T19:21+0300
2024-02-07T19:21+0300
2024-02-07T19:21+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
insansız hava aracı (iha)
ukrayna ordusu
belgorod
hava savunma sistemi
kiev
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, saat 17.20 sularında Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait 2 adet uçak tipi İHA’yı imha etti.Açıklamada, “7 Şubat günü saat 17.20 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.Daha önce Belgorod bölgesinde Vampire çok namlulu roketatarlardan ateşlenen 7 füze imha edilmiştiRusya Savunma Bakanlığı daha önce de hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’nın RM-70 Vampire çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 7 füzeyi imha ettiğini de bildirmişti.Açıklamada, “7 Şubat günü saat 16.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere RM-70 Vampire çok namlulu roketatar sistemleri kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde 7 adet füze imha etti” denilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-savunma-sanayi-isletmeleri-vuruldu-1080506526.html
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rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, belgorod, hava savunma sistemi, kiev
rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), ukrayna ordusu, belgorod, hava savunma sistemi, kiev
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 İHA imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Rus hava savunma sistemleri, saat 17.20 sularında Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’ya ait 2 adet uçak tipi İHA’yı imha etti.
Açıklamada, “7 Şubat günü saat 17.20 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracını imha etti” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Belgorod bölgesinde Vampire çok namlulu roketatarlardan ateşlenen 7 füze imha edilmişti
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce de hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesinin üzerinde Ukrayna’nın RM-70 Vampire çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 7 füzeyi imha ettiğini de bildirmişti.
Açıklamada, “7 Şubat günü saat 16.30 sularında Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere RM-70 Vampire çok namlulu roketatar sistemleri kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi önlendi. Nöbetteki hava savunma sistemleri, Belgorod bölgesi üzerinde 7 adet füze imha etti” denilmişti.