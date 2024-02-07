https://sputniknews.com.tr/20240207/netanyahunun-kabinesine-danismadan-ateskese-onay-verdigi-iddia-edildi-1080499406.html

Netanyahu’nun kabinesine danışmadan ateşkese onay verdiği iddia edildi

Netanyahu’nun kabinesine danışmadan ateşkese onay verdiği iddia edildi

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun Gazze’de taraflar arasında müzakere edilen anlaşmada, 'Katar’ın talebi üzerine sürecin aşamaları... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T13:17+0300

2024-02-07T13:17+0300

2024-02-07T13:17+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

hamas

benyamin netanyahu

ateşkes

israil ordusu (idf)

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KAN’ın haberine göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, Paris’te Mısır ve Katarlı yetkililerle katıldığı görüşmeler sırasında, Katar’ın talebi üzerine taraflar arasındaki anlaşmanın farklı aşamalarında, müzakerelerin devam etmesi için ateşkesin sürmesi konusunda Başbakan Netanyahu’dan onay aldı.Haberde konuşan kabineye yakın bir kaynak, savaş kabinesi üyelerinin Başbakan’ın onayının ardından bu konuda bilgi sahibi olduğunu paylaştı.Başbakanlık Basın Ofisi habere ilişkin yaptığı açıklamada, “Başbakan’ın Mossad Direktörü’ne talimatı geçerli: 'Tüm savaş kabinesini bu konuda bilgilendir ve görüşlerini al' dedi” ifadesi yer aldı.İsrail’in ‘savaşın bitmesini kabul etmediği’ iddiasıYedioth Ahranot’a konuşan İsrailli yetkililer, Hamas’ın Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması ve ordunun Gazze’den çekilmesi yönündeki talebine karşı, “savaşı durdurmayı kabul etmeyeceklerini” belirtti.Yetkililer, taslak anlaşmanın İsrail hapishanelerindeki yüksek profilli isimlerin de yer aldığı bin 500 Filistinli esirin serbest kalmasını öngördüğünü ileri sürdü.Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze'de her biri 45 gün sürecek 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240206/hamas-esir-degisimi-ve-ateskes-teklifine-dair-cevabini-misir-ve-katara-iletti-yanit-olumlu-1080480722.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, benyamin netanyahu, ateşkes, israil ordusu (idf)