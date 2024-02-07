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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Lütfü Savaş açıklama yapmaya hazırlanıyor: 'Adaylıktan çekilecek mi?'
Lütfü Savaş açıklama yapmaya hazırlanıyor: 'Adaylıktan çekilecek mi?'
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugün saat 15.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. 'Savaş, basın toplantısında adaylıktan... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T12:25+0300
2024-02-07T12:25+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
lütfü savaş
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 6 Şubat depremlerinin ardından CHP tarafından yeniden Hatay'da aday olarak gösterilmesi tepki toplamıştı.Lütfü Savaş ne zaman açıklama yapacak?Lütfü Savaş, bu sabah memleketi Hatay'da 6 Şubat anmalarına katıldığı esnada, yuhalanarak, protestolara maruz kalmıştı. Olay sonrası bugün saat 15.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.Savaş'ın yaptığı o duyuru:Bu duyuru sonrası, 'Savaş'ın düzenleyeceği basın toplantısında adaylıktan çekileceği' konuşmaları gündeme geldi.CHP'den Lütfü Savaş açıklamasıKRT yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Savaş'ın adaylığının gözden geçirileceği mesajını verdi.Günaydın, “Bu insani açıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.Bu hafta içerisinde Parti Meclisi toplantısının yapılacağını söyleyen Günaydın, "Bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir." dedi.
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lütfü savaş, açıklama, aday, adaylık, 31 mart yerel seçimleri, seçim, yerel seçim
lütfü savaş, açıklama, aday, adaylık, 31 mart yerel seçimleri, seçim, yerel seçim

Lütfü Savaş açıklama yapmaya hazırlanıyor: 'Adaylıktan çekilecek mi?'

12:25 07.02.2024
© İBB/ONUR GUNALİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketini tüm boyutlarıyla yaşayan Hatay’ı ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır, Ünzile Yüksel, Burak Akburak, Ümit Özyayla, Bilge Yılmaz ve Metanet Çulhaoğlu ile İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da Hatay ziyaretinde, Akşener ve İmamoğlu’na eşlik etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından karşılanan, Akşener ve İmamoğlu, İBB’nin Antakya’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketini tüm boyutlarıyla yaşayan Hatay’ı ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır, Ünzile Yüksel, Burak Akburak, Ümit Özyayla, Bilge Yılmaz ve Metanet Çulhaoğlu ile İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da Hatay ziyaretinde, Akşener ve İmamoğlu’na eşlik etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından karşılanan, Akşener ve İmamoğlu, İBB’nin Antakya’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© İBB/ONUR GUNAL
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CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugün saat 15.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. 'Savaş, basın toplantısında adaylıktan çekileceğini mi duyuracak' sorusu gündeme geldi. CHP yönetimi de son olarak Savaş'ın adaylığının gözden geçirileceği mesajını vermişti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 6 Şubat depremlerinin ardından CHP tarafından yeniden Hatay'da aday olarak gösterilmesi tepki toplamıştı.

Lütfü Savaş ne zaman açıklama yapacak?

Lütfü Savaş, bu sabah memleketi Hatay'da 6 Şubat anmalarına katıldığı esnada, yuhalanarak, protestolara maruz kalmıştı. Olay sonrası bugün saat 15.00'da basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Savaş'ın yaptığı o duyuru:
"Değerli hemşehrilerim; Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir. Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız. Yarın saat 15.00’te Hatay’ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim. Sevgi ve saygılarımla."
Bu duyuru sonrası, 'Savaş'ın düzenleyeceği basın toplantısında adaylıktan çekileceği' konuşmaları gündeme geldi.

CHP'den Lütfü Savaş açıklaması

KRT yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Savaş'ın adaylığının gözden geçirileceği mesajını verdi.

Günaydın, “Bu insani açıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu hafta içerisinde Parti Meclisi toplantısının yapılacağını söyleyen Günaydın, "Bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir." dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
CHP'den Lütfü Savaş açıklaması: 'Bu sesi duymak zorundayız'
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