Lütfü Savaş açıklama yapmaya hazırlanıyor: 'Adaylıktan çekilecek mi?'

© İBB/ONUR GUNAL İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketini tüm boyutlarıyla yaşayan Hatay’ı ziyaret etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ümit Dikbayır, Ünzile Yüksel, Burak Akburak, Ümit Özyayla, Bilge Yılmaz ve Metanet Çulhaoğlu ile İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan da Hatay ziyaretinde, Akşener ve İmamoğlu’na eşlik etti. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından karşılanan, Akşener ve İmamoğlu, İBB’nin Antakya’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.