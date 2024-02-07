https://sputniknews.com.tr/20240207/luftu-savasin-akrabasi-oldugunu-soyleyen-depremzededen-imamogluna-isyan-onu-asla-istemiyoruz-1080487921.html

Lütfü Savaş'ın akrabası olduğunu söyleyen depremzededen İmamoğlu'na isyan: 'Onu asla istemiyoruz'

Lütfü Savaş'ın akrabası olduğunu söyleyen depremzededen İmamoğlu'na isyan: 'Onu asla istemiyoruz'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir depremzede isyan etti. Hatay'daki depremzedenin "Sen... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T07:30+0300

2024-02-07T07:30+0300

2024-02-07T07:32+0300

türkiye

depremzede

hatay

ekrem imamoğlu

lütfü savaş

deprem

kahramanmaraş

şikayet

seçim

yerel seçim

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6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir depremzede kadın isyan etti. Depremzede, CHP'den yeniden aday gösterilince tartışmaların odağı haline gelen, 6 Şubat'ı anma töreninde yuhalanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı istemediğini söyledi.Depremzede kadın, Savaş'ın çok yakın akrabası olduğunu belirten kadın, İmamoğlu'na şu ifadeleri kullandı:Protesto edildiCHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, depremin birinci yılında anma etkinliğinde bir araya gelen Hatay halkı tarafından 'istifa' sloganları ve yuhalamalarla protesto edildi. Lütfü Savaş kalabalığın arasından güçlükle çıkabildi.

https://sputniknews.com.tr/20240206/hataydaki-6-subat-anma-toreninde-lutfu-savasa-buyuk-tepki-bolgeden-guclukle-uzaklastirildi-1080451459.html

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depremzede, hatay, ekrem imamoğlu, lütfü savaş, deprem, kahramanmaraş, şikayet, seçim, yerel seçim