https://sputniknews.com.tr/20240207/luftu-savasin-akrabasi-oldugunu-soyleyen-depremzededen-imamogluna-isyan-onu-asla-istemiyoruz-1080487921.html
Lütfü Savaş'ın akrabası olduğunu söyleyen depremzededen İmamoğlu'na isyan: 'Onu asla istemiyoruz'
Lütfü Savaş'ın akrabası olduğunu söyleyen depremzededen İmamoğlu'na isyan: 'Onu asla istemiyoruz'
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir depremzede isyan etti. Hatay'daki depremzedenin "Sen... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T07:30+0300
2024-02-07T07:30+0300
2024-02-07T07:32+0300
türkiye
depremzede
hatay
ekrem imamoğlu
lütfü savaş
deprem
kahramanmaraş
şikayet
seçim
yerel seçim
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6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir depremzede kadın isyan etti. Depremzede, CHP'den yeniden aday gösterilince tartışmaların odağı haline gelen, 6 Şubat'ı anma töreninde yuhalanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı istemediğini söyledi.Depremzede kadın, Savaş'ın çok yakın akrabası olduğunu belirten kadın, İmamoğlu'na şu ifadeleri kullandı:Protesto edildiCHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, depremin birinci yılında anma etkinliğinde bir araya gelen Hatay halkı tarafından 'istifa' sloganları ve yuhalamalarla protesto edildi. Lütfü Savaş kalabalığın arasından güçlükle çıkabildi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/hataydaki-6-subat-anma-toreninde-lutfu-savasa-buyuk-tepki-bolgeden-guclukle-uzaklastirildi-1080451459.html
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depremzede, hatay, ekrem imamoğlu, lütfü savaş, deprem, kahramanmaraş, şikayet, seçim, yerel seçim
depremzede, hatay, ekrem imamoğlu, lütfü savaş, deprem, kahramanmaraş, şikayet, seçim, yerel seçim
Lütfü Savaş'ın akrabası olduğunu söyleyen depremzededen İmamoğlu'na isyan: 'Onu asla istemiyoruz'
07:30 07.02.2024 (güncellendi: 07:32 07.02.2024)
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir depremzede isyan etti. Hatay'daki depremzedenin "Sen bizim evladımızsın ama o Lütfü Savaş'ı istemiyoruz" sözleri sosyal medyada gündem oldu.
6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir depremzede kadın isyan etti. Depremzede, CHP'den yeniden aday gösterilince tartışmaların odağı haline gelen, 6 Şubat'ı anma töreninde yuhalanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı istemediğini söyledi.
Depremzede kadın, Savaş'ın çok yakın akrabası olduğunu belirten kadın, İmamoğlu'na şu ifadeleri kullandı:
"Biz sizi yuhlamıyoruz. Sen bizim evladımızsın ama o Lütfü Savaş'ı asla istemiyoruz. Ben onun çok yakın akrabasıyım. Benim çocuğum, torunum kucağımda öldü. Parasını yedirdi sadece o. Ben istemiyorum Lütfü Savaş'ı, istemiyorum."
CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, depremin birinci yılında anma etkinliğinde bir araya gelen Hatay halkı tarafından 'istifa' sloganları ve yuhalamalarla protesto edildi. Lütfü Savaş kalabalığın arasından güçlükle çıkabildi.