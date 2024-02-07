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Köyde tek başına: Türkiye'nin 3 köyünde sadece birer kişi yaşıyor
Köyde tek başına: Türkiye'nin 3 köyünde sadece birer kişi yaşıyor
Türkiye'de nüfusun sadece yüzde 7'si köy ve beldelerde yaşıyor. Geçen yıl sonu itibarıyla Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T14:29+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin son nüfusu belli oldu.Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,4 artışla 5 milyon 973 bin 85 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2022 itibarıyla 5 milyon 666 bin 274 düzeyindeydi.İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, 15 milyon 655 bin 924 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,4'ünü barındıran İstanbul olurken en az olduğu şehir ise 86 bin 47 ile Bayburt olarak belirlendi.Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 292 bin 980 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu şehir 31 bin 419 kişi ile Tunceli oldu.27 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyorTürkiye genelinde 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 27 olarak tespit edildi. 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 514 olarak kayıtlara geçti.Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak dikkati çekti.Burayı, Uşak'ın merkez ilçesindeki Mende köyü 5 bin 511 kişi, Kırklareli'nin merkez ilçesindeki Karakoç köyü 5 bin 494 kişi, Yalova'nın merkez ilçesindeki Samanlı köyü 5 bin 457 kişi ve Adıyaman'ın merkez ilçesindeki Taşpınar köyü 5 bin 154 kişiyle takip etti.Köyde tek başınaGeçen yıl sonu itibarıyla en az kişinin ikamet ettiği köyler, 1'er kişi ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu oldu.Kütahya'nın Emet ilçesi Kalfalar köyü'nde 2, Şırnak'ın merkez ilçesi Cevizdüzü köyü'nde 3, İdil ilçesine bağlı Mağaraköy'de 4, Bingöl'ün Yedisu ilçesi Akımlı köyü'nde 4, Çanakkale'nin Çan ilçesi Kazabat, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dilekli, Kars'ın Kağızman ilçesi Evyapan ve Siirt'in Pervari ilçesi Kovanağzı köylerinde 5'er kişi yaşıyor. Buralar, en az nüfusa sahip köyler olarak sıralandı.
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köy, nüfus, türkiye, şehir, belde

Köyde tek başına: Türkiye'nin 3 köyünde sadece birer kişi yaşıyor

14:29 07.02.2024 (güncellendi: 14:30 07.02.2024)
© AAKöyde tek başına
Köyde tek başına - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AA
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Türkiye'de nüfusun sadece yüzde 7'si köy ve beldelerde yaşıyor. Geçen yıl sonu itibarıyla Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu köyü en ıssız köyler oldu. Bu köylerde 1 kişi yaşıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin son nüfusu belli oldu.

Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,4 artışla 5 milyon 973 bin 85 kişi olarak belirlendi. Bu rakam 2022 itibarıyla 5 milyon 666 bin 274 düzeyindeydi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il, 15 milyon 655 bin 924 kişiyle ülkenin toplam nüfusunun yüzde 18,4'ünü barındıran İstanbul olurken en az olduğu şehir ise 86 bin 47 ile Bayburt olarak belirlendi.

Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun en yüksek olduğu il 292 bin 980 kişi ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu şehir 31 bin 419 kişi ile Tunceli oldu.

27 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyor

Türkiye genelinde 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 27 olarak tespit edildi. 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 514 olarak kayıtlara geçti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü, 6 bin 64 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak dikkati çekti.

Burayı, Uşak'ın merkez ilçesindeki Mende köyü 5 bin 511 kişi, Kırklareli'nin merkez ilçesindeki Karakoç köyü 5 bin 494 kişi, Yalova'nın merkez ilçesindeki Samanlı köyü 5 bin 457 kişi ve Adıyaman'ın merkez ilçesindeki Taşpınar köyü 5 bin 154 kişiyle takip etti.

Köyde tek başına

Geçen yıl sonu itibarıyla en az kişinin ikamet ettiği köyler, 1'er kişi ile Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe ve Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu oldu.

Kütahya'nın Emet ilçesi Kalfalar köyü'nde 2, Şırnak'ın merkez ilçesi Cevizdüzü köyü'nde 3, İdil ilçesine bağlı Mağaraköy'de 4, Bingöl'ün Yedisu ilçesi Akımlı köyü'nde 4, Çanakkale'nin Çan ilçesi Kazabat, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dilekli, Kars'ın Kağızman ilçesi Evyapan ve Siirt'in Pervari ilçesi Kovanağzı köylerinde 5'er kişi yaşıyor. Buralar, en az nüfusa sahip köyler olarak sıralandı.
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