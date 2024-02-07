https://sputniknews.com.tr/20240207/husilerin-aden-korfezindeki-saldirilari-suruyor-1080497987.html

Husilerin Aden Körfezi’ndeki saldırıları sürüyor

Husilerin Aden Körfezi’ndeki saldırıları sürüyor

ABD, Yemen'deki Husiler tarafından Kızıldeniz'in Güneyi ve Aden Körfezi'nde ‘çok sayıda’ balistik füze saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T12:43+0300

2024-02-07T12:43+0300

2024-02-07T12:43+0300

israil- filistin çatışması

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abd

kızıldeniz

yemen

husiler

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "6 Şubat'ta Arabistan yerel saatiyle yaklaşık olarak, sabah 01.45'ten akşam 04.30'a kadar, Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Güney Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne doğru 6 gemi savar balistik füze (ASBM) ateşlendi" ifadesine yer verildi.ASBM'lerden üçünün, Aden Körfezi'nden geçen Marshall Adası bayraklı, Yunanistan'ın sahibi olduğu ve işlettiği dökme yük gemisi MV Star Nasia'yı vurmaya çalıştığı belirtildi.Füzelerin, sabah 03.20 civarında Yunanistan'a ait geminin yan tarafında "küçük hasara yol açtığı, saldırının herhangi bir yaralanmaya neden olmadığı" bildirildi.CENTCOM açıklamasında, öğleden sonra 14.00 civarında başka bir füzenin geminin yakınına düştüğünü, 16.30 sularında ise aynı gemiye yönelik bir diğer füze saldırısının ABD'ye ait USS Laboon (DDG 58) adlı savaş gemisi tarafından engellendiği bilgisi paylaşıldı.Ayrıca Husiler'in, diğer 3 füze saldırısında, Güney Kızıldeniz'de faaliyet gösteren Barbados bandıralı, İngiltere'ye ait bir kargo gemisini hedef aldığı, geminin yakınında bir bölgeye düşen füzelerin "herhangi bir hasar veya yaralanmaya neden olmadığı" kaydedildi.Husilerden Gazze'ye yönelik saldırı ve abluka sona ermedikçe Kızıldeniz'deki saldırıları artırma tehdidiYemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ablukası sona ermediği sürece Kızıldeniz'deki saldırılarını artırma tehdidinde bulundu.Abdulmelik el-Husi, "Saldırganları (İsrail'i) Gazze'ye yönelik saldırılarını ve kuşatmayı durdurmaları konusunda uyarıyoruz, aksi takdirde gerilimi daha da tırmandırmaya çalışacağız" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240205/husilerden-italyaya-sert-tehdit-bedelini-odersiniz-1080422521.html

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