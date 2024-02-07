https://sputniknews.com.tr/20240207/fatih-altaylinin-2-yila-kadar-hapsi-istendi-1080516690.html
Fatih Altaylı'nın 2 yıla kadar hapsi istendi
Fatih Altaylı'nın 2 yıla kadar hapsi istendi
Fatih Altaylı'nın, hakkında suçu ve suçluyu övmekten hazırlanan iddianame kapsamında 2 yıla kadar hapsi istendi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T19:56+0300
2024-02-07T19:56+0300
2024-02-07T20:03+0300
türkiye
fatih altaylı
hapis
dava
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' mitingi ve yürüyüşüne katılan bir kişinin yürüyüşe katılmayan başka bir kişi tarafından saldırıya uğraması sonrası kamuoyunda gündem oluştuğu kaydedildi.Olay sonrası saldırıda bulunan kişiye yönelik sosyal medyada destek niteliğinde paylaşımlar yapıldığı aktarılan iddianamede, Altaylı'nın da sosyal medya hesabından "Eline sağlık" ifadesiyle paylaşımda bulunduğu anlatıldı.İddianamede, kamuoyunun yakından takip ettiği, insani, İslami ve milli bilinçle düzenlenen, saldırıları kınayan, terör örgütlerini lanetleyen gösteriler sonrasında mitinge katılan bir vatandaşa yönelik gerçekleştirilen eylemin övülmesi nedeniyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.Altaylı hakkında 24 Aralık 2023'te Ankara'da düzenlenen 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'ne katılanları hedef alan paylaşımları nedeniyle savcılıkça resen başka bir soruşturma başlatıldığı ve çok sayıda şahsın da 'müşteki' sıfatıyla şikayetçi olduğu belirtildi.İddianamede Fatih Altaylı'nın 'suçu ve suçluyu övmek' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame sonucu düzenlenen tensip zaptında, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve yargılamanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar verildiği yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/fatih-altayli-hakkinda-hakaret-ettigi-iddiasiyla-suc-duyurusunda-bulunuldu-1079322231.html
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fatih altaylı kimdir, fatih altaylı dava, fatih altaylı hapis
fatih altaylı kimdir, fatih altaylı dava, fatih altaylı hapis
Fatih Altaylı'nın 2 yıla kadar hapsi istendi
19:56 07.02.2024 (güncellendi: 20:03 07.02.2024)
Fatih Altaylı'nın, hakkında suçu ve suçluyu övmekten hazırlanan iddianame kapsamında 2 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' mitingi ve yürüyüşüne katılan bir kişinin yürüyüşe katılmayan başka bir kişi tarafından saldırıya uğraması sonrası kamuoyunda gündem oluştuğu kaydedildi.
Olay sonrası saldırıda bulunan kişiye yönelik sosyal medyada destek niteliğinde paylaşımlar yapıldığı aktarılan iddianamede, Altaylı'nın da sosyal medya hesabından "Eline sağlık" ifadesiyle paylaşımda bulunduğu anlatıldı.
İddianamede, kamuoyunun yakından takip ettiği, insani, İslami ve milli bilinçle düzenlenen, saldırıları kınayan, terör örgütlerini lanetleyen gösteriler sonrasında mitinge katılan bir vatandaşa yönelik gerçekleştirilen eylemin övülmesi nedeniyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.
Altaylı hakkında 24 Aralık 2023'te Ankara'da düzenlenen 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi'ne katılanları hedef alan paylaşımları nedeniyle savcılıkça resen başka bir soruşturma başlatıldığı ve çok sayıda şahsın da 'müşteki' sıfatıyla şikayetçi olduğu belirtildi.
İddianamede Fatih Altaylı'nın 'suçu ve suçluyu övmek' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame sonucu düzenlenen tensip zaptında, sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve yargılamanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar verildiği yer aldı.