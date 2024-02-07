https://sputniknews.com.tr/20240207/ekonomistlerden-yatirimcilara-dikkat-ceken-uyari-altinda-carpici-tahmin-uzerine-tuyo-verdiler-1080488898.html

Ekonomistlerden yatırımcılara dikkat çeken uyarı: Altında çarpıcı tahmin üzerine tüyo verdiler

Ekonomistlerden yatırımcılara dikkat çeken uyarı: Altında çarpıcı tahmin üzerine tüyo verdiler

Altın, Fed yetkililerinin faizler hakkındaki yorumlarını beklenirken dar bir aralıkta geziniyor. Borsada 9 bin puan seviyesine ramak kaldı. Endeks 8 bin 850... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T08:51+0300

2024-02-07T08:51+0300

2024-02-07T08:55+0300

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gram altın

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fed faiz kararı

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Altın fiyatları, ABD merkez bankasının para politikasını ne zaman gevşetmeye başlayabileceğikonusunda daha fazla ipucu verebilecek Federal Reserve yetkililerinin hafta boyunca yapacağıkonuşmalar öncesinde çarşamba günü dar bir aralıkta dalgalandı.Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Cuma günü ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi önemle takip edildi. Borsada 9 bin puan seviyesine ramak kaldı. Endeks 8 bin 850 puan seviyesinin de üzerine çıkarak önemli bir eşiği aştı. Altın fiyatları ise kritik sınırı geçti. Peki piyasalarda hedef ne? Ekonomistler cevapladı.Borsa'da rekor serisi sürecek mi?Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Emre Ökten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'FED’in faiz indirimlerine başlaması için gelecek olan datalar altının yönü için önemli'"FED’in faiz indirimlerine Mart ayı itibarıyla başlama ihtimalinden dolayı Ons altın’da yukarı yönlü ciddi bir hareketlilik başlamıştı" diyen uzman, "Bu da, gram altındaki zirve seviyelerinin test edilmesini sağlamıştı. FED’in faiz indirimi için takip ettiği önemli datalardan olan Tarım Dışı İstihdam datasının beklentilerin üzerinde gelmesi ve yapılan açıklamaların faiz indirimi için erken olduğu sinyalleri, ons altında baskıya sebep oldu ve bizde de gram altının 2 bin seviyelerinin altına inmesine sebep oldu. Burada FED’in faiz indirimlerine başlaması için gelecek olan datalar altının yönü için önemli olacaktır. Piyasalarda bu sene faiz indirimlerinin olması, kısa vadeli olarak altını baskılasa da, ilerleyen aylarda tekrar yukarı yönlü hareketin devamını getirebilir" ifadelerini kullandı.Gram altın ne kadar olur?'Tekrar 2032 TL ve 2100 TL dirençleri hedeflenebilir'Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240207/merkez-bankasi-verilerinde-ortaya-cikti-kredi-ve-mevduat-faizleri-degisti-1080488590.html

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