Ekonomistlerden yatırımcılara dikkat çeken uyarı: Altında çarpıcı tahmin üzerine tüyo verdiler

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
TBB Başkanı Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:04
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
Prof. Dr. Tuncay Taymaz: Uyarılarımız dikkate alınsaydı, bu deprem önlenebilirdi
12:00
125 dk
FUTBOL SAATİ
Yılın en iyi kalecisi kim?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Devalüasyon olur mu?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
30 DAKİKA
Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
17:40
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
11 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
18:28
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
’Coğrafyamızda hâlâ 7.5 şiddetinde deprem üretici aktif faylar var’
19:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin gücünü artıran 10 yiyecek
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye ekonomisi yaşlanmış bir nüfusa hazır mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Zalujnıy’ı görevden almayı düşündüğünü doğruladı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
12:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
13:09
1 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
13:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240207/ekonomistlerden-yatirimcilara-dikkat-ceken-uyari-altinda-carpici-tahmin-uzerine-tuyo-verdiler-1080488898.html
Ekonomistlerden yatırımcılara dikkat çeken uyarı: Altında çarpıcı tahmin üzerine tüyo verdiler
Ekonomistlerden yatırımcılara dikkat çeken uyarı: Altında çarpıcı tahmin üzerine tüyo verdiler
Altın, Fed yetkililerinin faizler hakkındaki yorumlarını beklenirken dar bir aralıkta geziniyor. Borsada 9 bin puan seviyesine ramak kaldı. Endeks 8 bin 850... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T08:51+0300
2024-02-07T08:55+0300
ekonomist
ekonomi
altın
gram altın
yarım gram altın
külçe altın
yatırım
yatırım alanı
fed
fed faiz kararı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_32f8e6476880e5647efe6686b00efa14.jpg
Altın fiyatları, ABD merkez bankasının para politikasını ne zaman gevşetmeye başlayabileceğikonusunda daha fazla ipucu verebilecek Federal Reserve yetkililerinin hafta boyunca yapacağıkonuşmalar öncesinde çarşamba günü dar bir aralıkta dalgalandı.Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Cuma günü ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi önemle takip edildi. Borsada 9 bin puan seviyesine ramak kaldı. Endeks 8 bin 850 puan seviyesinin de üzerine çıkarak önemli bir eşiği aştı. Altın fiyatları ise kritik sınırı geçti. Peki piyasalarda hedef ne? Ekonomistler cevapladı.Borsa'da rekor serisi sürecek mi?Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Emre Ökten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'FED’in faiz indirimlerine başlaması için gelecek olan datalar altının yönü için önemli'"FED’in faiz indirimlerine Mart ayı itibarıyla başlama ihtimalinden dolayı Ons altın’da yukarı yönlü ciddi bir hareketlilik başlamıştı" diyen uzman, "Bu da, gram altındaki zirve seviyelerinin test edilmesini sağlamıştı. FED’in faiz indirimi için takip ettiği önemli datalardan olan Tarım Dışı İstihdam datasının beklentilerin üzerinde gelmesi ve yapılan açıklamaların faiz indirimi için erken olduğu sinyalleri, ons altında baskıya sebep oldu ve bizde de gram altının 2 bin seviyelerinin altına inmesine sebep oldu. Burada FED’in faiz indirimlerine başlaması için gelecek olan datalar altının yönü için önemli olacaktır. Piyasalarda bu sene faiz indirimlerinin olması, kısa vadeli olarak altını baskılasa da, ilerleyen aylarda tekrar yukarı yönlü hareketin devamını getirebilir" ifadelerini kullandı.Gram altın ne kadar olur?'Tekrar 2032 TL ve 2100 TL dirençleri hedeflenebilir'Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240207/merkez-bankasi-verilerinde-ortaya-cikti-kredi-ve-mevduat-faizleri-degisti-1080488590.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/09/1076158847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3a8e4aae97e61d9e0f1ed0bd216bce83.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekonomist, altın, gram altın, yarım gram altın, külçe altın, yatırım, yatırım alanı, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)
ekonomist, altın, gram altın, yarım gram altın, külçe altın, yatırım, yatırım alanı, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)

Ekonomistlerden yatırımcılara dikkat çeken uyarı: Altında çarpıcı tahmin üzerine tüyo verdiler

08:51 07.02.2024 (güncellendi: 08:55 07.02.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AA
Abone ol
Altın, Fed yetkililerinin faizler hakkındaki yorumlarını beklenirken dar bir aralıkta geziniyor. Borsada 9 bin puan seviyesine ramak kaldı. Endeks 8 bin 850 puan seviyesinin de üzerine çıkarak önemli bir eşiği aştı. Altın fiyatları ise kritik sınırı geçti. Peki piyasalarda hedef ne? Ekonomistler cevapladı.
Altın fiyatları, ABD merkez bankasının para politikasını ne zaman gevşetmeye başlayabileceği
konusunda daha fazla ipucu verebilecek Federal Reserve yetkililerinin hafta boyunca yapacağı
konuşmalar öncesinde çarşamba günü dar bir aralıkta dalgalandı.
Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Cuma günü ABD’de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi önemle takip edildi. Borsada 9 bin puan seviyesine ramak kaldı. Endeks 8 bin 850 puan seviyesinin de üzerine çıkarak önemli bir eşiği aştı. Altın fiyatları ise kritik sınırı geçti. Peki piyasalarda hedef ne? Ekonomistler cevapladı.

Borsa'da rekor serisi sürecek mi?

Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Uzmanı Emre Ökten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Endeks, 8850 direnç seviyesinin üzerine atarak ve yukarı yönlü rekor seviyelerini test etmektedir. Para ve maliye politikalarındaki istikrarlı ve güvenilir adımlar ile devam etmesi, yabancı girişini de beraberinde getirmekte. Endeks tarafında güçlü alışlar yukarı yönlü hareketin devamını tetikliyor. Hem teknik hem psikolojik açılardan direnç seviyesi olan 9.000 seviyelerini endeksin bu hafta test etmesi muhtemeldir. Endekste 9000 seviyesinin kırılması halinde, takip edeceğimiz yeni direnç seviyeleri olarak -dolar bazlı olarak 300 dolara denk gelen- 9150 seviyesi gündeme gelmektedir. Bu seviyenin de üzerine çıkılması halinde kademeli olarak 9250 ve 9500 seviyesi takip edilecek direnç seviyeleri olacak. Para ve maliye politikalarında piyasanın beklentisine paralel kararların verilmesine -Merkez Bankası başkan değişikliği sonrası- borsamız pozitif bir açılış ile tepki verdi. Bu güven ortamı içerisinde yükseliş trendinin devam etmesini bekliyoruz."

'FED’in faiz indirimlerine başlaması için gelecek olan datalar altının yönü için önemli'

"FED’in faiz indirimlerine Mart ayı itibarıyla başlama ihtimalinden dolayı Ons altın’da yukarı yönlü ciddi bir hareketlilik başlamıştı" diyen uzman, "Bu da, gram altındaki zirve seviyelerinin test edilmesini sağlamıştı. FED’in faiz indirimi için takip ettiği önemli datalardan olan Tarım Dışı İstihdam datasının beklentilerin üzerinde gelmesi ve yapılan açıklamaların faiz indirimi için erken olduğu sinyalleri, ons altında baskıya sebep oldu ve bizde de gram altının 2 bin seviyelerinin altına inmesine sebep oldu. Burada FED’in faiz indirimlerine başlaması için gelecek olan datalar altının yönü için önemli olacaktır. Piyasalarda bu sene faiz indirimlerinin olması, kısa vadeli olarak altını baskılasa da, ilerleyen aylarda tekrar yukarı yönlü hareketin devamını getirebilir" ifadelerini kullandı.

Gram altın ne kadar olur?

"Gram altında takip edilecek olan seviyeler, daha önce test ettiğimiz 2050 seviyesi ve (ons altının yukarı yönlü hareketi ile birlikte( 2250 ve 2500 hedef seviyeleri olarak görünmektedir."

'Tekrar 2032 TL ve 2100 TL dirençleri hedeflenebilir'

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TCMB’nin başkan değişikliğinin ardından yabancı kurumlardan hızlı gelen raporlar, ekonomik programdan vazgeçilmeyeceğine yönelik mesajlar ve normalleşme adına atılan zorunlu karşılıklara faiz ödemesi adımları endekse olumlu yansıdı. Gün içerisinde Borsa İstanbul’da kar realizasyonları görsek bile satışların karşılanması ve hacimlerdeki artışı olumlu karşılıyoruz. Endekste, kısa vadede 8800 seviyesi üzerinde kalındığı sürece 8900 ve 9000 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8700 destek seviyesi izlenebilir. Fed’e yönelik faiz indirim beklentilerinin ciddi bir şekilde törpülenmesiyle dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yükselişleri takip ettik. Bu tabloda altın baskı altında kalırken dolar kurundaki ılımlı yükseliş devam etti. Gram altında ise 1980 TL seviyesi test edildikten sonra bir toparlanma süreci içerisinde. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece tekrar 2032 TL ve 2100 TL dirençleri hedeflenebilir. Düşüş yönlü fiyatlanmalarda ise 1973 TL destek seviyesini takip edeceğiz."

TL - para - Türk lirası - BES - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası verilerinde ortaya çıktı: Kredi ve mevduat faizleri değişti
08:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала