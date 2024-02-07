Depremzede aileyi köşke yerleştirmişti: Oyuncu Ali Burak Ceylan ilk kez konuştu

"Bu videoyu kendimi mesuliyet altında hissettiğim için çekiyorum. Son dönemde aşırı yayılan bir video var Muhammet isimli depremzede kardeşimizin başından geçen olayı anlattığı bir video. Orada benden de bahsediyor. Anlattığı şeyler doğrudur ama bu videoyu çekmemin iki sebebi var... Birincisi Allah razı olsun o kadar çok dua geldi ki... Bu organizasyonu sadece ben yapmışım gibi bir algının olma ihtimalinden korktuğum için ve bazı yerlerde böyle geçtiği için buna bir açıklık getirmek istiyorum. Birincisi bu bizim için bir yardım, bir destek değildi. Bizim için bir borçtu, şerefli bir borçtu."