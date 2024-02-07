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A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak
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Depremzede aileyi köşke yerleştirmişti: Oyuncu Ali Burak Ceylan ilk kez konuştu
Depremzede aileyi köşke yerleştirmişti: Oyuncu Ali Burak Ceylan ilk kez konuştu
Depremzede aileler için İstanbul'da köşk temin eden oyuncu Ali Burak Ceylan, olayın detaylarını anlattı. Bu yolda yalnız olmadığını belirten Ceylan "Bu... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T11:45+0300
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yaşam
depremzede
yardım
köşk
ali burak ceylan
konaklama
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Depremzede öğretmen Muhammet Irmak, cüzdanını düşürdüğü için tanıştığı oyuncu Ali Burak Ceylan'ın 6 Şubat depremlerinin ardından mağdur ailelere köşk temin ettiğini söyledi. Instagram hesabından konuyla ilgili bir video yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: 'O köşkün sahibi bir iş insanı'
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depremzede, yardım, köşk, ali burak ceylan, konaklama
depremzede, yardım, köşk, ali burak ceylan, konaklama

Depremzede aileyi köşke yerleştirmişti: Oyuncu Ali Burak Ceylan ilk kez konuştu

11:45 07.02.2024
© Fotoğraf : Instagram/aliburakceylanAli Burak Ceylan
Ali Burak Ceylan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© Fotoğraf : Instagram/aliburakceylan
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Depremzede aileler için İstanbul'da köşk temin eden oyuncu Ali Burak Ceylan, olayın detaylarını anlattı. Bu yolda yalnız olmadığını belirten Ceylan "Bu yardımda yalnız değildim. Bu bizim için bir yardım, bir destek değildi. Bizim için bir borçtu, şerefli bir borçtu" ifadelerini kullandı.
Depremzede öğretmen Muhammet Irmak, cüzdanını düşürdüğü için tanıştığı oyuncu Ali Burak Ceylan'ın 6 Şubat depremlerinin ardından mağdur ailelere köşk temin ettiğini söyledi.
Instagram hesabından konuyla ilgili bir video yayınlayan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu videoyu kendimi mesuliyet altında hissettiğim için çekiyorum. Son dönemde aşırı yayılan bir video var Muhammet isimli depremzede kardeşimizin başından geçen olayı anlattığı bir video. Orada benden de bahsediyor. Anlattığı şeyler doğrudur ama bu videoyu çekmemin iki sebebi var... Birincisi Allah razı olsun o kadar çok dua geldi ki... Bu organizasyonu sadece ben yapmışım gibi bir algının olma ihtimalinden korktuğum için ve bazı yerlerde böyle geçtiği için buna bir açıklık getirmek istiyorum. Birincisi bu bizim için bir yardım, bir destek değildi. Bizim için bir borçtu, şerefli bir borçtu."

'O köşkün sahibi bir iş insanı'

"Ben ya da milyonlarca vatandaşımızın bu borcun gereğini yaptığı gibi ben ve dostlarım da o vakit elimizden geldiğince geleni yaptık. Ancak o köşkün bir sahibi vardı. O köşk Şehmus Üzüm isimli bir işadamı abimizin. Onunla bizi tanıştıran Ahlam isimli Filistinli bir arkadaşımız. Azra, Senem, Aykut, İlyas, Metin... Aklıma gelmeyen diğer bütün dostlarımız... Yol arkadaşlarımız... Aracıyla yardımları Avrupa'dan, Anadolu Yakası'ndan nokta nokta taşıyıp da ulaşması gereken yere götüren Muhammed isimli arkadaşımız; boyacı Emrah usta bir kuruş para almadan o evi boyayan, tadilatını yapan köşkün görevlisi Nedim Abi gelen aileye yardım etti. Yıkamacı abimiz, yatakları halıları ücretsiz yıkadı. Bunlar özel şeyler değil. Bunların altını çiziyor olmamın nedeni organizasyon içerisinde anılması gereken insanların da oluyor olduğunu sizin biliyor olmanız benim bütün duaları tek hak sahibi gibi olan bu durumdan kurtaracak ve beni vicdanen çok rahatlatacak."
Hatay İskenderun'da bulunan gemide yer alan Anadolu Lisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
İskenderun Limanı'na demir atan gemi yüzen okul projesiyle depremzede öğrencilere eğitim sağlıyor
5 Şubat, 21:49
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