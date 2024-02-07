https://sputniknews.com.tr/20240207/chp-yerel-secim-adaylarini-18-subatta-tanitacak-1080516851.html

CHP yerel seçim adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak

CHP yerel seçim adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak

CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak. Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T20:28+0300

2024-02-07T20:28+0300

2024-02-07T20:28+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

aday

31 mart yerel seçimleri

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CHP, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak.Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin yerel seçim hazırlıkları sürüyor.Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi (PM) ise 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.Son PM'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere kalan İstanbul ilçeleri ile diğer ilçe ve belde adayları belirlenecek.Partinin aday tanıtım toplantısı 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.

https://sputniknews.com.tr/20240201/chp-genel-baskani-ozel-ittifak-yaptigimiz-partilerin-bazilarinin-anlayislari-degisti-1080267649.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday, 31 mart yerel seçimleri