https://sputniknews.com.tr/20240207/chp-yerel-secim-adaylarini-18-subatta-tanitacak-1080516851.html
CHP yerel seçim adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak
CHP yerel seçim adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak
CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak. Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T20:28+0300
2024-02-07T20:28+0300
2024-02-07T20:28+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
aday
31 mart yerel seçimleri
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CHP, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak.Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin yerel seçim hazırlıkları sürüyor.Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi (PM) ise 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.Son PM'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere kalan İstanbul ilçeleri ile diğer ilçe ve belde adayları belirlenecek.Partinin aday tanıtım toplantısı 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240201/chp-genel-baskani-ozel-ittifak-yaptigimiz-partilerin-bazilarinin-anlayislari-degisti-1080267649.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday, 31 mart yerel seçimleri
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), aday, 31 mart yerel seçimleri
CHP yerel seçim adaylarını 18 Şubat'ta tanıtacak
CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak. Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi toplantısı ise 12 Şubat'ta yapılacak.
CHP, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak adaylarını, 18 Şubat'ta düzenlenecek toplantıyla tanıtacak.
Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP'nin yerel seçim hazırlıkları sürüyor.
Bugüne kadar 965 seçim çevresi için adaylarını belirleyen CHP'de, son Parti Meclisi (PM) ise 12 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
Son PM'de, Ankara'nın Çankaya ilçesi başta olmak üzere kalan İstanbul ilçeleri ile diğer ilçe ve belde adayları belirlenecek.
Partinin aday tanıtım toplantısı 18 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.
Toplantıya adayların yanı sıra eski genel başkanlar, milletvekilleri, il başkanları ve partililer katılacak.