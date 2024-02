https://sputniknews.com.tr/20240207/basarirdan-lutfu-savas-degerlendirmesi-hatay-halkindan-da-yurttaslarimizdan-da-buyuk-degiliz-1080502879.html

Başarır'dan Lütfü Savaş değerlendirmesi: 'Hatay halkından da yurttaşlarımızdan da büyük değiliz'

Başarır'dan Lütfü Savaş değerlendirmesi: 'Hatay halkından da yurttaşlarımızdan da büyük değiliz'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden CHP'den aday gösterilmesiyle ilgili tartışmalara ilişkin... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin birinci yılı dolayısıyla bölgede bulunduklarını söyleyen Başarır, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.Deprem bölgesinde büyük acılar yaşandığını dile getiren Ali Mahir Başarır, "Hatay'da karanlık, yalnız bir şehri gördüm." dedi.Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı açıklamalarının yürekleri burktuğunu dile getirerek,"Hala 'Biz, siz, o' diye konuşabiliyorlar. 'Oy veren, oy vermeyen' diye konuşabiliyorlar. Hatay halkı oy verseydi daha farklı olabileceğini ima eden bir Cumhurbaşkanı var." diye konuştu.İktidarın, deprem bölgesinde bir yıl içerisinde 650 bin konut yapılacağının sözünü verdiğini ifade eden Başarır, bunun gerçekleştirilemediğini söyledi. İktidarın doğru bir dil kullanmadığını savunan CHP Grup Başkanvekili Başarır, sözlerine şöyle devam etti:"Gelin kafamızdaki siyasi takıntıları, ön yargıları, belediye sayısını, matematiksel hesapları bırakarak deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza hak ettiği, söz verilen desteği hep beraber verelim." çağrısını yapan CHP Grup Başkanvekili Başarır, muhalefet ve CHP olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti."Partinin yetkili kurulları yerinde bir karar verecektir"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığının yeniden gözden geçirilip geçilmeyeceğinin sorulması üzerine Başarır, Hatay'ın ve Hatay halkının kendileri için önemli olduğunu dile getirdi. CHP Grup Başkanvekili Başarır, şunları kaydetti:"Adayla ilgili Hatay'ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları bu konuyu enine boyuna değerlendirip, Hatay'ın tüm ilçeleriyle, belki hemen kapsamlı bir anket yapıp, ortaya koyup, bir karar verecektir. Genel Başkanımız da dün sahadaydı. O da insanları uzun uzun dinledi. Tüm eleştirileri not aldı, biz de not aldık. Partinin yetkili kurulları bu konuda doğru, yerinde bir karar verecektir.""Daha önce anketleri yapmamış mıydınız? Ankette Lütfü Savaş olmayacak mı?" sorusuna Başarır, "Türkiye'nin her yerinde anketler yapıldı. Tüm adaylar değerlendirildi. Lütfü Bey ile ilgili toplumun bir kısmı 'Burada sorun var, eksiklikler var, çok büyük sıkıntılar var. Yine o çözecektir' dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık, tartışıldı ve aday yapıldı." yanıtını verdi.Ancak aday yapıldıktan sonra tartışmaların biraz daha büyüdüğünü dile getiren Başarır, "Aday yapıldığı gün ile bugün arasındaki dönemde insanların düşüncesi değişebilir, değişmiş olabilir. Buna saygı duyuyoruz. Ama buna karar verecek, CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi." dedi.

