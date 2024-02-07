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A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak
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https://sputniknews.com.tr/20240207/astronot-gezeravcinin-donus-yolculugu-icin-saat-aciklandi-1080499271.html
Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu için saat açıklandı
Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu için saat açıklandı
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar Türkiye saati ile (TSİ)... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T13:12+0300
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Axiom Space'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebilecek.Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te yapılacak. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240202/alper-gezeravci-uzaydan-donuyor-bu-bir-hikayenin-baslangic-noktasiydi-bir-yere-varis-noktasi-degil-1080325714.html
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alper gezeravcı, türkiye, uzay
alper gezeravcı, türkiye, uzay

Astronot Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu için saat açıklandı

13:12 07.02.2024
© AA / Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTürkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden dünyaya dönüşü hakkında paylaşımda bulundu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden dünyaya dönüşü hakkında paylaşımda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AA / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar Türkiye saati ile (TSİ) 15.00'ten itibaren izlenebilecek.
Axiom Space'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebilecek.
Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te yapılacak. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.
Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebilecek.
Alper Gezeravcı uğurlama töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
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Alper Gezeravcı uzaydan dönüyor: Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil
2 Şubat, 18:16
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