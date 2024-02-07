https://sputniknews.com.tr/20240207/altin-fiyatlarinda-son-durum-gram-altin-kritik--seviyeyi-bir-kez-daha-asti-1080490188.html
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın kritik seviyeyi bir kez daha aştı
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın kritik seviyeyi bir kez daha aştı
İstanbul serbest piyasada dolar 30,5950 liradan, euro 32,9270 liradan güne başladı. Gram altın ise 2 bin lira seviyesini bir kez daha aştı ve 2 bin 2 lira... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T10:44+0300
2024-02-07T10:44+0300
2024-02-07T10:46+0300
ekonomi
dolar
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Serbest piyasada 30,5930 liradan alınan dolar, 30,5950 liradan satılıyor. 32,9250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9270 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,5610 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8330 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 2, çeyrek altın 3 bin 243 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 934 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 35 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.904 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 78.76 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.76 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 42 bin 917 dolar seviyesinde.
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dolar
Altın fiyatlarında son durum: Gram altın kritik seviyeyi bir kez daha aştı
10:44 07.02.2024 (güncellendi: 10:46 07.02.2024)
İstanbul serbest piyasada dolar 30,5950 liradan, euro 32,9270 liradan güne başladı. Gram altın ise 2 bin lira seviyesini bir kez daha aştı ve 2 bin 2 lira oldu.
Serbest piyasada 30,5930 liradan alınan dolar, 30,5950 liradan satılıyor. 32,9250 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9270 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,5610 lira, euronun satış fiyatı ise 32,8330 lira olmuştu.
Gram altın 2 bin 2, çeyrek altın 3 bin 243 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 934 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 35 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.904 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 78.76 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.76 dolardan işlem görüyor.
Kripto para birimi Bitcoin bugün 42 bin 917 dolar seviyesinde.