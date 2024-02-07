https://sputniknews.com.tr/20240207/alper-gezeravcinin-dunyaya-donusu-icin-planlanan-saat-belli-oldu-1080486095.html
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için planlanan saat belli oldu
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için planlanan saat belli oldu
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesi bekleniyor. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T00:27+0300
2024-02-07T00:27+0300
2024-02-07T00:27+0300
alper gezeravcı
dünya
spacex
uzay
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Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor.SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.Şirket, Dragon uzay aracının UUİ'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240202/alper-gezeravci-uzaydan-donuyor-bu-bir-hikayenin-baslangic-noktasiydi-bir-yere-varis-noktasi-degil-1080325714.html
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alper gezeravcı, spacex, uzay
alper gezeravcı, spacex, uzay
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için planlanan saat belli oldu
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesi bekleniyor.
Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Dünya'ya dönmesi planlanıyor.
SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.
Şirket, Dragon uzay aracının UUİ'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.