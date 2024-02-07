https://sputniknews.com.tr/20240207/adliye-saldirisinda-gozalti-sayisi-90a-cikti-1080500187.html
Adliye saldırısında gözaltı sayısı 90'a çıktı
Adliye saldırısında gözaltı sayısı 90'a çıktı
İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T14:04+0300
2024-02-07T14:04+0300
2024-02-07T14:23+0300
türkiye
adliye
terör saldırısı
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İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı.Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekiplerinin, şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldığı öğrenildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini belirtmişti.
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adliye, terör saldırısı
Adliye saldırısında gözaltı sayısı 90'a çıktı
14:04 07.02.2024 (güncellendi: 14:23 07.02.2024)
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İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi.
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı.
Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekiplerinin, şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldığı öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini belirtmişti.