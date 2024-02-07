https://sputniknews.com.tr/20240207/adliye-saldirisinda-gozalti-sayisi-90a-cikti-1080500187.html

Adliye saldırısında gözaltı sayısı 90'a çıktı

Adliye saldırısında gözaltı sayısı 90'a çıktı

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısı soruşturmasında gözaltı sayısı 90'a yükseldi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T14:04+0300

2024-02-07T14:04+0300

2024-02-07T14:23+0300

türkiye

adliye

terör saldırısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1c/1075825993_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bb11f1028c98156f458dff737754f633.jpg

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 90'a ulaştı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı.Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekiplerinin, şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldığı öğrenildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Yerlikaya ayrıca, operasyonların devam ettiğini belirtmişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adliye, terör saldırısı