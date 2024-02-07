https://sputniknews.com.tr/20240207/abd-temsilciler-meclisi-ic-guvenlik-bakani-mayorkasin-azline-iliskin-onergeyi-reddetti-1080494717.html
ABD Temsilciler Meclisi, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ın azline ilişkin önergeyi reddetti
ABD Temsilciler Meclisi, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ın azline ilişkin önergeyi reddetti
ABD'de Cumhuriyetçilerin göç politikaları nedeniyle azlini istedikleri İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkındaki iki azil önergesi ABD Temsilciler... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T11:23+0300
2024-02-07T11:23+0300
2024-02-07T11:23+0300
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ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 214 evet oyuna karşı 216 hayır oyu ile Mayorkas aleyhinde hazırlanan azil maddeleri reddedildi.Böylelikle Cumhuriyetçiler, ABD-Meksika sınır güvenliği konusunda ciddi şekilde eleştirdikleri İç Güvenlik Bakanı'na yönelik azil yolunu açacak adımı atamamış oldu.Temsilciler Meclisi'nde 4 Cumhuriyetçi üyesinin Mayorkas lehinde oy vermesiyle Demokrat kabine üyesi azil istemiyle suçlu bulunmaktan son anda kurtulurken, bazı Cumhuriyetçi isimler hayır oyu kullanan kendi parti üyelerini eleştirdi.Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, daha önce İç Güvenlik Komitesi'nde kabul edilen ve sınır güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Mayorkas'ın görevden azlini öngören iki maddeyi yeniden ne zaman Genel Kurul'da oylayacakları ise şu anda belirsiz gözüküyor.Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanması halinde Mayorkas hakkındaki azil maddeleri, Senato'ya gönderilecek.Senato'da bir yargı komitesi oluşturulacak ve Mayorkas burada yargılanacak. Yargılama sonucundaki oylamada, 100 sandalyeli Senato'da senatörlerin 3'te 2'sinin "evet" oyu vermesi halinde Mayorkas görevinden azledilecek.Mayorkas, 150 yıldır azil ile karşı karşıya gelen ilk kabine üyesiCumhuriyetçilerin Mayorkas hakkında hazırladığı azil maddeleri, Meksika sınırı konusunda 'federal göç kanunlarına uymayı reddetmek' ve 'kamu güvenini suistimal etmek' başlıklarından oluşuyor.Mayorkas, yaklaşık 150 yıldır görevi başındayken hakkında azil maddeleri hazırlanan ilk kabine üyesi oldu.Cumhuriyetçiler, Mayorkas'ın ve Biden yönetiminin Meksika sınırı konusundaki politikalarını uzun süredir sert dille eleştiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240207/abd-temsilciler-meclisi-israile-destegi-ongoren-tasariyi-reddetti-1080492742.html
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abd, abd temsilciler meclisi, alejandro mayorkas, abd iç güvenlik bakanlığı, meksika, abd-meksika sınırı
abd, abd temsilciler meclisi, alejandro mayorkas, abd iç güvenlik bakanlığı, meksika, abd-meksika sınırı
ABD Temsilciler Meclisi, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ın azline ilişkin önergeyi reddetti
ABD'de Cumhuriyetçilerin göç politikaları nedeniyle azlini istedikleri İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas hakkındaki iki azil önergesi ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada reddedildi.
ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 214 evet oyuna karşı 216 hayır oyu ile Mayorkas aleyhinde hazırlanan azil maddeleri reddedildi.
Böylelikle Cumhuriyetçiler, ABD-Meksika sınır güvenliği konusunda ciddi şekilde eleştirdikleri İç Güvenlik Bakanı'na yönelik azil yolunu açacak adımı atamamış oldu.
Temsilciler Meclisi'nde 4 Cumhuriyetçi üyesinin Mayorkas lehinde oy vermesiyle Demokrat kabine üyesi azil istemiyle suçlu bulunmaktan son anda kurtulurken, bazı Cumhuriyetçi isimler hayır oyu kullanan kendi parti üyelerini eleştirdi.
Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, daha önce İç Güvenlik Komitesi'nde kabul edilen ve sınır güvenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Mayorkas'ın görevden azlini öngören iki maddeyi yeniden ne zaman Genel Kurul'da oylayacakları ise şu anda belirsiz gözüküyor.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda onaylanması halinde Mayorkas hakkındaki azil maddeleri, Senato'ya gönderilecek.
Senato'da bir yargı komitesi oluşturulacak ve Mayorkas burada yargılanacak. Yargılama sonucundaki oylamada, 100 sandalyeli Senato'da senatörlerin 3'te 2'sinin "evet" oyu vermesi halinde Mayorkas görevinden azledilecek.
Mayorkas, 150 yıldır azil ile karşı karşıya gelen ilk kabine üyesi
Cumhuriyetçilerin Mayorkas hakkında hazırladığı azil maddeleri, Meksika sınırı konusunda 'federal göç kanunlarına uymayı reddetmek' ve 'kamu güvenini suistimal etmek' başlıklarından oluşuyor.
Mayorkas, yaklaşık 150 yıldır görevi başındayken hakkında azil maddeleri hazırlanan ilk kabine üyesi oldu.
Cumhuriyetçiler, Mayorkas'ın ve Biden yönetiminin Meksika sınırı konusundaki politikalarını uzun süredir sert dille eleştiriyor.