https://sputniknews.com.tr/20240207/6-subat-depremlerinde-yaralarini-sarmaya-calisan-gaziantepte-rakamlarla-son-durum-1080497022.html

6 Şubat depremlerinde yaralarını sarmaya çalışan Gaziantep'te rakamlarla son durum

6 Şubat depremlerinde yaralarını sarmaya çalışan Gaziantep'te rakamlarla son durum

Gaziantep Valiliği, AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek, Gaziantep İl... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T17:54+0300

2024-02-07T17:54+0300

2024-02-07T17:54+0300

gaziantep

gaziantep valiliği

afad

afetzede

kemal çeber

6 şubat depremlerinin 1. yili

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Sputnik, Gaziantep Valiliği'nin düzenlediği Gaziantep İnşa ve İhya Faaliyetleri konulu basın toplantısına katıldı. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin başında gelen Gaziantep'e ilişkin en güncel veriler Sputnik'in infografiğinde paylaşıldı.AFAD tarafından 20 Şubat 2023 tarihinde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 343 enkaz çalışmasında bin 826 AKT, STK ve diğer personel, İslahiye ilçesindeki 199 enkaz çalışmasında bin 50 kişi, merkezdeki 10 enkaz çalışmasında 603 AKT, STK ve diğer personel, Nizip ilçesindeki tek enkaz çalışmasında 38 AKT, STK ve diğer personel, Araban ilçesindeki tek enkaz çalışmasında 8 AKT, STK ve diğer personel toplamda 3 bin 525 AKT, STK ve diğer personel ile 554 enkaz çalışmasında görev alındı.İl genelinde 68 belediye görev yaptıGaziantep genelinde 13 belediye beslenme, 35 belediye, arama kurtarma, 19 belediye barınma, 11 belediye defin, 9 belediye enkaz kaldırma, 1 belediye haberleşme afet grubunda hizmet verdi.Ek olarak, Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 45 belediyenin 1'den fazla afet grubunda görev aldığını belirtti.32 bin 403 adet kurulu çadırda 129 bin 612 kişiye barınma imkanı sağlandı6 bin 653 AFAD gönüllüsünün yer aldığı Gaziantep'te İslahiye ilçesinde 13 bin 392, Nurdağı ilçesinde 10 bin 567, Şehitkamil ilçesinde 3 bin 655, Şahinbey ilçesinde bin 113, Oğuzeli ilçesinde 535, Nizip ilçesinde bin 489, Araban ilçesinde 773, Yavuzeli ilçesinde 734, Karkamış ilçesinde 40, diğer kurum ve kuruluşlardan 105 olmak üzere toplam 32 bin 402 çadır kuruldu. AFAD, 1 mayıs 2023 tarihinden itibaren çoğunluk olarak çadır kentlerden konteyner kente geçildiğini açıkladı. 2 Şubat 2024 itibarıyla çadır kentlerde barınan afetzedenin bulunmadığı belirtildi.9 bin 719 hak sahibi kura çekimini bekliyor7 ilçede kentsel 10 bin 90 kırsalda 657 olmak üzere toplam 10 bin 747 konut için 9 bin 719 hak sahibi kuraya girmeye hazırlanıyor.İlde 14 bin 893 hak sahibinin bulunduğu ve 5 bin 306 hak sahibinin yerinde dönüşüm/rezerv alan başvurusunda bulunduğundan ötürü kuraya dahil edilmediği belirtildi.3 bin 841 bin binanın yıkıldığı tespit edildiKentte 265 bin 262 bina için hasarsız ve az hasarlı olduğu tespit edilerek Gaziantep Valiliği'ne bildirildi.5 bin 517 bina için orta hasarlı, 14 bin 319 bina için ağır hasarlı, 3 bin 841 bina için yıkık tespiti yapıldı.4 noktada mikro bölgeleme çalışmaları yapıldıGaziantep'in merkez, İslahiye merkez, İslahiye, Altınüzüm, Nurdağı merkezde Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından mikro bölgeleme çalışması yapıldığı kaydedildi. İslahiye Fevzipaşa Mahallesi'nde mikro bölgeleme çalışmasının sahada devam ettiği açıklandı.9 ilçede 14 bin 271 yerinde dönüşüm projesi başvurusu gerçekleştiNurdağı, İslahiye, Araban, Karkamış, Yavuzeli, Oğuzeli, Nizip, Şahinbey, Şehitkamil ilçelerinden toplam 14 bin 271 kişi yerinde dönüşüm projesi başvurusunda bulundu.6 yapıya ruhsat verilirken, 66 yapıya inşaat izni verildiği belirtildi. Gaziantepli afetzede ailelere toplam 3 milyar 858 milyon 579 bin 756,11 TL ödendiGaziantepli afetzedelere 10 bin TL hane başı hasar ödemesi, 15 bin TL taşınma yardımı, 2023 yılına göre ev sahibi olana 5 bin TL kira yardımı, 2024'de ev sahibi olana 7 bin 500 TL kira yardımı, 2023 yılına göre kiracı olana 3 bin TL kira yardımı, 2024'de kiracı olana 5 bin TL, vefat ödemesi olarak ise 100 bin TL olarak belirlendi.

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Kerimcan Malaz https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074512817_0:0:800:800_100x100_80_0_0_b38548c968d9aa747e24dde77242dc67.jpg

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gaziantep, gaziantep valiliği, afad, afetzede, kemal çeber