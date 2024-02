20 zanlı yakalandı, holding yöneticisi aranıyor: Kripto para kazanacakları iddiasında bulundular

https://sputniknews.com.tr/20240207/20-zanli-yakalandi-holding-yoneticisi-araniyor-kripto-para-kazanacaklari-iddiasinda-bulundular-1080502053.html

İzmir'de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 zanlı hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayette bulunan 30 kişinin 23 milyon lirasını dolandırdıkları suçlamasıyla, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 zanlıyı yakalamak için operasyon başlattı.Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiğli ilçesindeki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan holding binası, Harmandalı Mahallesi'ndeki danışmanlık şirketi ve bir inşaat şirketinde arama yaptı.Holding binasının yaklaşık bir hafta önce boşaltıldığı, bina girişine kiralık ilanı asıldığı görüldü.Operasyonda şüphelilerden 20'si gözaltına alınırken, holding sahibi olan S.O. ve eşi S.O'nun da aralarında bulunduğu 10 zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü belirtildi.Zanlıların borsa yatırımları ve satışını yaptıkları tokenle kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve dron fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettikleri, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.'Evini, arabasını satanlar, bankadan kredi çekenler oldu'S.O ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunanların önemli çoğunluğu ise zanlıların kurduğu ilk şirketin bürosunun bulunduğu Harmandalı Mahallesi'nde ikamet ediyor.Şikayetçilerden Garip Kardaş (55), kendisinin 7 ay önce sisteme dahil olduğunu, 700 bin lira verdiğini, kar payı olarak 150 bin lira aldığını anlattı.Kardaş, "Şu anda kredi borçlarım var, çıkmazdayım. Birikmiş param vardı, götürüp onlara verdim. Yüksek kar vadettiler, ilk önce aylık yüzde 15 dediler, sonra da yüzde 17'ye yükselttiler. Bankaya çok borcum var, aylık 40-50 bin lira ödemem var, çaresiz durumdayız." dedi.Melih Mekik de (28) mahallede para yatırıp yüksek kar alanları görünce kendisinin de sisteme girdiğini ifade ederek, şunları anlattı:Yük taşımacılığı yapan Ali Doğan da kamyonunu satarak sisteme para yatırdığını anlatarak, "500 bin lira yatırdım, 200 bin lira kadar kar payı aldım. O zaman ben 'şirketin ismini şapkama yazacağım' dedim, arkadaşlar bana gülmüştü. Kendi kamyonumu sattım, onlara verdim. Şimdi çalışmıyorum." ifadelerini kullandı.

