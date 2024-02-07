15 derece sınırına dikkat: Kombi yakmamak tahliye nedeni olabilir mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:02
3 dk
SEYİR HALİ
Büyük acının üzerinden 1 yıl geçti
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:02
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:02
10 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
TBB Başkanı Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:04
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 1. YILI
Prof. Dr. Tuncay Taymaz: Uyarılarımız dikkate alınsaydı, bu deprem önlenebilirdi
12:00
125 dk
FUTBOL SAATİ
Yılın en iyi kalecisi kim?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Devalüasyon olur mu?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:02
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
79 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
30 DAKİKA
Erinç Sağkan: Üniversiteler raporlama sürecine girmek istemiyorlar
17:40
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:02
11 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-35 açıklaması: Türkiye yüz yıl vaat bekleyecek bir ülke değil
18:28
4 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
DEPREM ÖZEL YAYINI
’Coğrafyamızda hâlâ 7.5 şiddetinde deprem üretici aktif faylar var’
19:04
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Beyin gücünü artıran 10 yiyecek
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye ekonomisi yaşlanmış bir nüfusa hazır mı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Zalujnıy’ı görevden almayı düşündüğünü doğruladı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Romanya Genelkurmay Başkanı Vlad: Rusya ile savaşa hazır değiliz
12:21
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci: Batı, Putin’e kulak vermeli
12:33
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz uzman: Zelenskiy sorunu çözemezse otoritesi çökecek
12:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından itiraf: Ukrayna üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı
13:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı: ABD'nin eski nükleer altyapısını canlandırması gerekiyor
13:21
1 dk
SESLİ HABER
Gaz fiyatlarına isyan eden Fransız siyasetçi: 'Аptal' yaptırımları kaldırın ve AB'den çıkın
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisinden ‘İsrail’ açıklaması: Gizli bir planı var
13:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240207/15-derece-sinirina-dikkat-kombi-yakmamak-tahliye-nedeni-olabilir-mi--1080491742.html
15 derece sınırına dikkat: Kombi yakmamak tahliye nedeni olabilir mi?
15 derece sınırına dikkat: Kombi yakmamak tahliye nedeni olabilir mi?
Hukuki düzenlemelere göre, kat maliklerinin kalorifer yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunuyor. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Maddi zarar nasıl... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T10:21+0300
2024-02-07T10:21+0300
türkiye
kombi
ev sahibi
kiracı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994036_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_6c93edada86a08b9d66c804cc35690bb.jpg
Havaların soğuması, apartmanlarda 'kombi' krizini de beraberinde getirdi. Tasarruf amacıyla kombilerini düşük derecede çalıştıran ya da bazı odalardaki petekleri kapalı tutan kat malikleriyle ilgili tartışmalar, sosyal medyada ve mesaj gruplarında sık sık yaşanıyor. Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18’inci maddesinde bu konunun detaylı bir şekilde belirtildiğini söyleyen Ümit Yasin Kısa, "Kat malikleri, bağımsız bölümlerini, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdür” dedi.“Bu kanundan hareketle kat malikleri komşuluk hukukuna riayet ederek, diğer komşularının zararına olacak hareketlerden kaçınmalıdır” diyen Kısa, “Bu durumda 'kötü niyetli' olarak kombisini yakmayan kişinin kurallara aykırı davrandığı söylenebilir. İlgili kişi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapabilir” ifadelerini kullandı.15 derece sınır olarak görülüyorDış ortam sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi halinde, ısıtma sistemlerinin çalıştırılması yönünde karar olduğunu belirten Ümit Yasin Kısa, “Bu derece İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15 derece olarak belirlenmiş durumda… Mağdurlar, 15 derecenin altında yakan komşudan, zarara uğradığı şeklinde davacı olabilir" dedi.Maddi zarar nasıl hesaplanır?Ümit Yasin Kısa, “Hakimin yapacağı tespit neticesinde vakanın varlığı ortaya çıkarsa, talep halinde hakim tarafından zararların giderilmesine karar verilebilir” dedi ve ekledi:'Maddi zararı karşılar'Tahliye sebebi olur mu?Türk Borçlar Kanunu’nun 316’ncı maddesinde bu durumun açıkça belirtildiğine değinen Ümit Yasin Kısa, “Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişilerle birlikte komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlü. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren sözleşmeyi feshedebilir” dedi.Kısa, “Özetle bu maddeden hareketle, kiracının diğer komşulara saygı göstermesinin zorunlu olduğundan bahisle böyle bir durumda kiraya veren kiracısına yazılı olarak en az ‘30 günlük’ süre vererek aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Eğer bu istek yerine getirilmezse sözleşmeyi feshederek kiracıyı tahliye edebilir” ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064994036_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ba1b108dd750014481029543e9f37ec6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kombi, ev sahibi , kiracı
kombi, ev sahibi , kiracı

15 derece sınırına dikkat: Kombi yakmamak tahliye nedeni olabilir mi?

10:21 07.02.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDERDoğalgaz- Kombi
Doğalgaz- Kombi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
Abone ol
Hukuki düzenlemelere göre, kat maliklerinin kalorifer yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunuyor. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Maddi zarar nasıl belirleniyor? Eğer kiracı kombisini yakmazsa ev sahibi tahliyesini isteyebilir mi?
Havaların soğuması, apartmanlarda 'kombi' krizini de beraberinde getirdi. Tasarruf amacıyla kombilerini düşük derecede çalıştıran ya da bazı odalardaki petekleri kapalı tutan kat malikleriyle ilgili tartışmalar, sosyal medyada ve mesaj gruplarında sık sık yaşanıyor.
Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18’inci maddesinde bu konunun detaylı bir şekilde belirtildiğini söyleyen Ümit Yasin Kısa, "Kat malikleri, bağımsız bölümlerini, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdür” dedi.

“Bu kanundan hareketle kat malikleri komşuluk hukukuna riayet ederek, diğer komşularının zararına olacak hareketlerden kaçınmalıdır” diyen Kısa, “Bu durumda 'kötü niyetli' olarak kombisini yakmayan kişinin kurallara aykırı davrandığı söylenebilir. İlgili kişi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapabilir” ifadelerini kullandı.

15 derece sınır olarak görülüyor

Dış ortam sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi halinde, ısıtma sistemlerinin çalıştırılması yönünde karar olduğunu belirten Ümit Yasin Kısa, “Bu derece İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15 derece olarak belirlenmiş durumda… Mağdurlar, 15 derecenin altında yakan komşudan, zarara uğradığı şeklinde davacı olabilir" dedi.

Maddi zarar nasıl hesaplanır?

Ümit Yasin Kısa, “Hakimin yapacağı tespit neticesinde vakanın varlığı ortaya çıkarsa, talep halinde hakim tarafından zararların giderilmesine karar verilebilir” dedi ve ekledi:
“Bu halde, mahkeme tarafından dava tarihi itibariyle başvuru yapan kat malikinin, komşusunun kurallara uymaması nedeniyle uğradığı zararın hesap edilmesi gerekiyor. Zarar ise dava tarihi itibariyle kişinin komşudan kaynaklı olarak ısınmak için daha fazla doğalgaz tüketmesi neticesindeki giderleri olarak hesaplanıyor."

'Maddi zararı karşılar'

“Komşu nedeniyle uğranan bir zarar varsa bunu ispat ederek hakimden müdahale talep edilebilir. Bir kat malikinin hem üst hem alt hem de kapı komşusu için aynı şartlar yürürlükte oluyor. Hepsi kendi yönünden bu şekilde talepte bulunma hakkına sahip. Hakimin vereceği karara göre kombisini yakmayan daire, zarara uğrayan diğer dairelerin maddi zararını karşılayabilir”

Tahliye sebebi olur mu?

Türk Borçlar Kanunu’nun 316’ncı maddesinde bu durumun açıkça belirtildiğine değinen Ümit Yasin Kısa, “Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişilerle birlikte komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlü. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren sözleşmeyi feshedebilir” dedi.

Kısa, “Özetle bu maddeden hareketle, kiracının diğer komşulara saygı göstermesinin zorunlu olduğundan bahisle böyle bir durumda kiraya veren kiracısına yazılı olarak en az ‘30 günlük’ süre vererek aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Eğer bu istek yerine getirilmezse sözleşmeyi feshederek kiracıyı tahliye edebilir” ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала