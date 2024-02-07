https://sputniknews.com.tr/20240207/15-derece-sinirina-dikkat-kombi-yakmamak-tahliye-nedeni-olabilir-mi--1080491742.html

15 derece sınırına dikkat: Kombi yakmamak tahliye nedeni olabilir mi?

15 derece sınırına dikkat: Kombi yakmamak tahliye nedeni olabilir mi?

Hukuki düzenlemelere göre, kat maliklerinin kalorifer yakmayan komşuya karşı dava açma hakkı bulunuyor. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Maddi zarar nasıl... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T10:21+0300

2024-02-07T10:21+0300

2024-02-07T10:21+0300

türkiye

kombi

ev sahibi

kiracı

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Havaların soğuması, apartmanlarda 'kombi' krizini de beraberinde getirdi. Tasarruf amacıyla kombilerini düşük derecede çalıştıran ya da bazı odalardaki petekleri kapalı tutan kat malikleriyle ilgili tartışmalar, sosyal medyada ve mesaj gruplarında sık sık yaşanıyor. Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18’inci maddesinde bu konunun detaylı bir şekilde belirtildiğini söyleyen Ümit Yasin Kısa, "Kat malikleri, bağımsız bölümlerini, eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdür” dedi.“Bu kanundan hareketle kat malikleri komşuluk hukukuna riayet ederek, diğer komşularının zararına olacak hareketlerden kaçınmalıdır” diyen Kısa, “Bu durumda 'kötü niyetli' olarak kombisini yakmayan kişinin kurallara aykırı davrandığı söylenebilir. İlgili kişi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapabilir” ifadelerini kullandı.15 derece sınır olarak görülüyorDış ortam sıcaklığının 10 derecenin altına düşmesi halinde, ısıtma sistemlerinin çalıştırılması yönünde karar olduğunu belirten Ümit Yasin Kısa, “Bu derece İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 15 derece olarak belirlenmiş durumda… Mağdurlar, 15 derecenin altında yakan komşudan, zarara uğradığı şeklinde davacı olabilir" dedi.Maddi zarar nasıl hesaplanır?Ümit Yasin Kısa, “Hakimin yapacağı tespit neticesinde vakanın varlığı ortaya çıkarsa, talep halinde hakim tarafından zararların giderilmesine karar verilebilir” dedi ve ekledi:'Maddi zararı karşılar'Tahliye sebebi olur mu?Türk Borçlar Kanunu’nun 316’ncı maddesinde bu durumun açıkça belirtildiğine değinen Ümit Yasin Kısa, “Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişilerle birlikte komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlü. Kiracının bu yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda kiraya veren sözleşmeyi feshedebilir” dedi.Kısa, “Özetle bu maddeden hareketle, kiracının diğer komşulara saygı göstermesinin zorunlu olduğundan bahisle böyle bir durumda kiraya veren kiracısına yazılı olarak en az ‘30 günlük’ süre vererek aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Eğer bu istek yerine getirilmezse sözleşmeyi feshederek kiracıyı tahliye edebilir” ifadelerini kullandı.

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kombi, ev sahibi , kiracı