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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu
2024 model sıfır araçlar bayilerde yerlerini almaya başladı. Çok az marka 2024 model araç getiremezken getiren markalar fiyat belirleyip satışa sundu. İşte en... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli olduİşte en ucuz otomobillerin listesi:
https://sputniknews.com.tr/20240128/otomobilde-renk-tercihleri-degisti-1080119758.html
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otomobil satışları,en ucuz otomobil,türkiye en ucuz otomobil,en ucuz otomobil hangisi

Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu

10:36 06.02.2024
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA
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2024 model sıfır araçlar bayilerde yerlerini almaya başladı. Çok az marka 2024 model araç getiremezken getiren markalar fiyat belirleyip satışa sundu. İşte en ucuz sıfır otomobiller listesi şöyle.
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu
İşte en ucuz otomobillerin listesi:
Easy 1.4 Fire 95 HP - 814 bin 900 TL
KIA Picanto 1.0L manuel - 838 bin TL
Renault Clio equilibre 1.0 SCe 65 hp - 870 bin TL
Sandero Stepway - 874 bin TL
Citroen C3 1.2 PureTech 83 hp Feel Bold: 872 bin 800
MG ZS Comfort 1.5 - 969 bin TL
Skoda Fabia Elite 1.0 - 989 bin 900 TL
Opel Corsa 1.2 75 hp manuel - 992 bin 900 TL
Honda City 1.5 VTEC - 1 milyon 40 bin TL
Toyota Yaris 1.5 Dream MultidriveS 2023 - 1 milyon 35 bin TL
Volkswagen Polo 1.0 80 ps manuel - 1 milyon 71 bin TL
Nissan Juke 1.0 DIG manuel - 1 milyon 95 bin TL
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller
Peugeot 208 Active Prime 1.2 manuel - 1 milyon 138 bin TL
Chery Omoda5 Comfort - 1 milyon 223 bin TL
Ford Puma Style 1.0 - 1 milyon 494 bin TL
otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2024
YAŞAM
Otomobilde renk tercihleri değişti
28 Ocak, 14:11
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