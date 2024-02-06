https://sputniknews.com.tr/20240206/tffden-6-subat-paylasimi-ben-nasil-ki-unutmadim-sen-de-unutma-beni-1080485737.html

TFF'den 6 Şubat paylaşımı: 'Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni'

TFF'den 6 Şubat paylaşımı: 'Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Türk futbol ailesinden her bir isim için 'Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni'... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T23:57+0300

2024-02-06T23:57+0300

2024-02-06T23:57+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

deprem

futbol

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TFF sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni" şarkısının müziği eşliğinde depremde hayatını kaybeden futbolcular ve antrenörlerin isimleri yer aldı. Yapılan açıklamada, "6 Şubat depremlerinde aramızdan ayrılan, Türk futbol ailesinin her bir değerli üyesini özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

https://sputniknews.com.tr/20240206/depremde-ronesans-rezidansta-hayatini-kaybeden-269-kisi-anildi-1080478876.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), deprem, futbol