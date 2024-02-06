https://sputniknews.com.tr/20240206/tffden-6-subat-paylasimi-ben-nasil-ki-unutmadim-sen-de-unutma-beni-1080485737.html
TFF'den 6 Şubat paylaşımı: 'Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni'
TFF'den 6 Şubat paylaşımı: 'Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Türk futbol ailesinden her bir isim için 'Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni'... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T23:57+0300
2024-02-06T23:57+0300
2024-02-06T23:57+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
deprem
futbol
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TFF sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni" şarkısının müziği eşliğinde depremde hayatını kaybeden futbolcular ve antrenörlerin isimleri yer aldı. Yapılan açıklamada, "6 Şubat depremlerinde aramızdan ayrılan, Türk futbol ailesinin her bir değerli üyesini özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/depremde-ronesans-rezidansta-hayatini-kaybeden-269-kisi-anildi-1080478876.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), deprem, futbol
türkiye futbol federasyonu (tff), deprem, futbol
TFF'den 6 Şubat paylaşımı: 'Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Türk futbol ailesinden her bir isim için 'Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni' şarkısının müziğiyle videolu bir paylaşım yaptı.
TFF sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ben nasıl ki unutmadım, sen de unutma beni" şarkısının müziği eşliğinde depremde hayatını kaybeden futbolcular ve antrenörlerin isimleri yer aldı.
Yapılan açıklamada, "6 Şubat depremlerinde aramızdan ayrılan, Türk futbol ailesinin her bir değerli üyesini özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri yer aldı.