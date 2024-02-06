https://sputniknews.com.tr/20240206/milyonlarca-ssk-ve-bag-kur-emeklisi-bekliyordu-emekli-maasi-zam-farki-odemeleri-basladi-1080457554.html

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bekliyordu: Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başladı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bekliyordu: Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başladı

Yüzde 37,57’lik enflasyon artışının yanında yüzde 11,68’lik emekliye ek zam farkı bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Peki kim ne kadar emekli maaşı zam farkı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T11:15+0300

2024-02-06T11:15+0300

2024-02-06T11:15+0300

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

ekonomi

ekonomi

ssk

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

çalışma bakanlığı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1a/1071608070_0:0:1168:657_1920x0_80_0_0_867b5f3628dec4411da2a5086118a190.png

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmiş, karar da geçenhafta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 6-7 Şubat tarihini söylemişti. SSK emekli maaşı fark ödemeleri bugün yapılacak. Bağ-Kur emeklisinin ek zammı ise yarın hesaplara geçecek.Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal kimin ne kadar ek zam farkı alacağını tablo üzerinde anlattı. Uzman isim, “6700 liranın üzerinde emekli kök maaşı olan vatandaşlarımız yüzde 49,25’lik zammı maaşlarında görecekler” dedi. 6 bin 700 liranın altında kök aylığı olanların ise Hazine desteği ile maaşlarının 10 bin liraya tamamlanacağını kaydetti.Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisinin fark tutarı 26 Ocak’ta ödenmeye başlandı. Ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL olarak duyurulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240206/merkez-bankasi-acikladi-fast-sisteminde-yenilik--1080457251.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maaş farkı ne zaman yatacak, en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2024, bağkur emeklileri maaş zammı 2024, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2024, 2024 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı