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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bekliyordu: Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başladı
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bekliyordu: Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başladı
Yüzde 37,57’lik enflasyon artışının yanında yüzde 11,68’lik emekliye ek zam farkı bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Peki kim ne kadar emekli maaşı zam farkı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
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En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmiş, karar da geçenhafta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 6-7 Şubat tarihini söylemişti. SSK emekli maaşı fark ödemeleri bugün yapılacak. Bağ-Kur emeklisinin ek zammı ise yarın hesaplara geçecek.Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal kimin ne kadar ek zam farkı alacağını tablo üzerinde anlattı. Uzman isim, “6700 liranın üzerinde emekli kök maaşı olan vatandaşlarımız yüzde 49,25’lik zammı maaşlarında görecekler” dedi. 6 bin 700 liranın altında kök aylığı olanların ise Hazine desteği ile maaşlarının 10 bin liraya tamamlanacağını kaydetti.Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisinin fark tutarı 26 Ocak’ta ödenmeye başlandı. Ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL olarak duyurulmuştu.
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Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bekliyordu: Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başladı

11:15 06.02.2024
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA
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Yüzde 37,57’lik enflasyon artışının yanında yüzde 11,68’lik emekliye ek zam farkı bugün hesaplara yatmaya başlıyor. Peki kim ne kadar emekli maaşı zam farkı alacak? SGK Uzmanı Murat Bal emekli kök maaşındaki 6700 liranın ne anlama geldiğini anlattı.
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmiş, karar da geçenhafta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 6-7 Şubat tarihini söylemişti.
SSK emekli maaşı fark ödemeleri bugün yapılacak. Bağ-Kur emeklisinin ek zammı ise yarın hesaplara geçecek.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal kimin ne kadar ek zam farkı alacağını tablo üzerinde anlattı. Uzman isim, “6700 liranın üzerinde emekli kök maaşı olan vatandaşlarımız yüzde 49,25’lik zammı maaşlarında görecekler” dedi. 6 bin 700 liranın altında kök aylığı olanların ise Hazine desteği ile maaşlarının 10 bin liraya tamamlanacağını kaydetti.
Kök aylık 7000 TL – Yüzde 37.57 zamlı 9.630 TL – Yüzde 49.25 zamlı 10.448 TL – Fark 818 TL
Kök aylık 7600 TL – Yüzde 37.57 zamlı 10.455 TL – Yüzde 49.25 zamlı 11.343 TL – Fark 888 TL
Kök aylık 8000 TL – Yüzde 37.57 zamlı 11.005 TL – Yüzde 49.25 zamlı 11.940 TL – Fark 935 TL
Kök aylık 10.000 TL – Yüzde 37.57 zamlı 13.757 TL – Yüzde 49.25 zamlı 14.925 TL – Fark 1.168 TL
Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisinin fark tutarı 26 Ocak’ta ödenmeye başlandı. Ödenecek fark tutarı 19,3 milyar TL olarak duyurulmuştu.
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
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