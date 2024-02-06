https://sputniknews.com.tr/20240206/kahramanmarasli-depremzedeler-memleketimizi-birakmak-gibi-bir-dusuncemiz-olmadi-ve-olmayacak-1080470972.html
Kahramanmaraşlı depremzedeler: Memleketimizi bırakmak gibi bir düşüncemiz olmadı ve olmayacak
Kahramanmaraşlı depremzedeler: Memleketimizi bırakmak gibi bir düşüncemiz olmadı ve olmayacak
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan depremzedeler Sputnik'e konuşarak memleketlerini terk etmek gibi bir düşüncelerinin asla olmadığını belirtti. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T16:58+0300
2024-02-06T16:58+0300
2024-02-06T17:11+0300
6 şubat depremlerinin 1. yili
video
kahramanmaraş
elbistan
depremzede
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6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden olan Elbistan'da afetzedeler, depremin yaşandığı ilk günden beri memleketlerinde bulunduğunu paylaştı. 'Memleketimizi bırakmak gibi bir düşüncemiz olmadı ve olmayacak' sözleriyle kararlılıklarını ifade eden Elbistanlı depremzedeler, deprem süresince yaşadıklarını Sputnik'e anlattı. İlk andan itibaren asla gitmeyi düşünmedik. Bunu bir görev olarak değil insani bir refleksle yaptıkElbistanlı depremzede Fazilet Sevinç: ''Kayınvalidemler Samsun'da yaşıyor depremden hiç etkilenmediler. Bütün akrabaları orada eşimin. Benim çocuklarım İstanbul'da ikamet ediyor. Yani gidebileceğimiz bir yer var. Ama biz ilk andan itibaren asla gitmeyi düşünmedik. Bunu bir görev olarak değil insani bir refleksle yaptık'' sözleriyle deprem sürecinde yaşadığı ilk anları paylaştı.Kahramanmaraş'ta 11 ilçede 1 milyon 177 bin 436 kişi depremden etkilendiAFAD tarafından açıklanan rapora göre, Kahramanraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki depremde 11 il 101 ilçe 7 bin 967 köy ve mahalle yoğun olarak etkilendi.Kentte 22 bin 429 konteyner kuruldu ve 21 bin 244 konteyner oturuma açıldı. Mahkeme sürecindeki ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 661Toplamda 54 bin 789 bina için acil yıkılması gerektiği, ağır hasarlı, yıkık ve orta hasarlı tespiti yapıldı.
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video, kahramanmaraş, elbistan, depremzede, видео
video, kahramanmaraş, elbistan, depremzede, видео
Kahramanmaraşlı depremzedeler: Memleketimizi bırakmak gibi bir düşüncemiz olmadı ve olmayacak
16:58 06.02.2024 (güncellendi: 17:11 06.02.2024)
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan depremzedeler Sputnik'e konuşarak memleketlerini terk etmek gibi bir düşüncelerinin asla olmadığını belirtti.
6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden olan Elbistan'da afetzedeler, depremin yaşandığı ilk günden beri memleketlerinde bulunduğunu paylaştı.
'Memleketimizi bırakmak gibi bir düşüncemiz olmadı ve olmayacak' sözleriyle kararlılıklarını ifade eden Elbistanlı depremzedeler, deprem süresince yaşadıklarını Sputnik'e anlattı.
İlk andan itibaren asla gitmeyi düşünmedik. Bunu bir görev olarak değil insani bir refleksle yaptık
Elbistanlı depremzede Fazilet Sevinç: ''Kayınvalidemler Samsun'da yaşıyor depremden hiç etkilenmediler. Bütün akrabaları orada eşimin. Benim çocuklarım İstanbul'da ikamet ediyor. Yani gidebileceğimiz bir yer var. Ama biz ilk andan itibaren asla gitmeyi düşünmedik. Bunu bir görev olarak değil insani bir refleksle yaptık'' sözleriyle deprem sürecinde yaşadığı ilk anları paylaştı.
Kahramanmaraş'ta 11 ilçede 1 milyon 177 bin 436 kişi depremden etkilendi
AFAD tarafından açıklanan rapora göre, Kahramanraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki depremde 11 il 101 ilçe 7 bin 967 köy ve mahalle yoğun olarak etkilendi.
Kentte 22 bin 429 konteyner kuruldu ve 21 bin 244 konteyner oturuma açıldı.
Mahkeme sürecindeki ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 661
Toplamda 54 bin 789 bina için acil yıkılması gerektiği, ağır hasarlı, yıkık ve orta hasarlı tespiti yapıldı.