https://sputniknews.com.tr/20240206/ispanyada-asgari-ucrete-zam-1080472156.html
İspanya'da asgari ücrete zam
İspanya'da asgari ücrete zam
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 2023'te bin 80 Euro olan asgari ücretin yüzde 5'lik zamla bin 134 Euro’ya çıkarılmasını kararlaştırdı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T17:15+0300
2024-02-06T17:15+0300
2024-02-06T17:15+0300
ekonomi
ispanya
asgari ücret
almanya
fransa
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Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla, İspanya'da yılda iki ikramiyeyle toplamda 14 ödeme ile yapılan asgari ücretin yüzde 5 zam ile bin 134 Euro’ya çıkarılmasını ve bu maaşı alanların gelir vergisinden muaf tutulmaya devam edilmesini onayladı.Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, basın toplantısında, iktidara geldikleri 2017'den bu yana asgari ücrete toplamda yapılan zammın yüzde 54'ü bulduğunu söyledi."Kadınlar başta olmak üzere asgari ücret alan 2.5 milyon çalışanımızın yaşam kalitesini açık bir şekilde artırdık" diyen Alegria, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zamla yıllık brüt asgari ücretin 15 bin 876 Euro olacağını kaydetti.Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son 5 yılda asgari ücrete en fazla zammı yapan ülke olan İspanya, buna rağmen Almanya (2 bin 54 Euro), Belçika (bin 994 Euro), Fransa (bin 766 Euro) gibi ülkelerin gerisinde bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240206/alman-maliye-bakanindan-itiraf-giderek-fakirlesiyoruz-1080455891.html
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ispanya, asgari ücret, almanya, fransa, italya, avrupa birliği, ekonomi
ispanya, asgari ücret, almanya, fransa, italya, avrupa birliği, ekonomi
İspanya'da asgari ücrete zam
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, 2023'te bin 80 Euro olan asgari ücretin yüzde 5'lik zamla bin 134 Euro’ya çıkarılmasını kararlaştırdı.
Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararla, İspanya'da yılda iki ikramiyeyle toplamda 14 ödeme ile yapılan asgari ücretin yüzde 5 zam ile bin 134 Euro’ya çıkarılmasını ve bu maaşı alanların gelir vergisinden muaf tutulmaya devam edilmesini onayladı.
Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria, basın toplantısında, iktidara geldikleri 2017'den bu yana asgari ücrete toplamda yapılan zammın yüzde 54'ü bulduğunu söyledi.
"Kadınlar başta olmak üzere asgari ücret alan 2.5 milyon çalışanımızın yaşam kalitesini açık bir şekilde artırdık" diyen Alegria, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak zamla yıllık brüt asgari ücretin 15 bin 876 Euro olacağını kaydetti.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında son 5 yılda asgari ücrete en fazla zammı yapan ülke olan İspanya, buna rağmen Almanya (2 bin 54 Euro), Belçika (bin 994 Euro), Fransa (bin 766 Euro) gibi ülkelerin gerisinde bulunuyor.