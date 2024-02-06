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Hatay'da göreve giden polisleri taşıyan midibüs devrildi
Hatay'da göreve giden polisleri taşıyan midibüs devrildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 çevik kuvvet polisi yaralandı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T00:05+0300
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Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.
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polis, hatay, midibüs, kaza
polis, hatay, midibüs, kaza

Hatay'da göreve giden polisleri taşıyan midibüs devrildi

00:05 06.02.2024 (güncellendi: 00:06 06.02.2024)
© İHA / FERİT SAVAŞ-AW135523Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs devrildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© İHA / FERİT SAVAŞ-AW135523
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.
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