https://sputniknews.com.tr/20240206/hatayda-goreve-giden-polisleri-tasiyan-midibus-devrildi-1080445541.html
Hatay'da göreve giden polisleri taşıyan midibüs devrildi
Hatay'da göreve giden polisleri taşıyan midibüs devrildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 çevik kuvvet polisi yaralandı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T00:05+0300
2024-02-06T00:05+0300
2024-02-06T00:06+0300
polis
türkiye
hatay
midibüs
kaza
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Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240205/malatyada-etkinlik-ve-eylemler-3-gun-sureyle-yasaklandi-1080440841.html
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polis, hatay, midibüs, kaza
polis, hatay, midibüs, kaza
Hatay'da göreve giden polisleri taşıyan midibüs devrildi
00:05 06.02.2024 (güncellendi: 00:06 06.02.2024)
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde göreve giden polis ekiplerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
Dörtyol'dan İskenderun'a çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyolda refüje çarpıp devrildi.
Kazada, sürücü polisin de arasında olduğu midibüsteki 11 çevik kuvvet polisi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı polisleri hastanelere kaldırdı.