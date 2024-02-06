https://sputniknews.com.tr/20240206/guney-korede-ay-yeni-yili-dolayisiyla-450-binden-fazla-mahkuma-af-cikti-1080465045.html

Güney Kore'de Ay Yeni Yılı dolayısıyla 450 binden fazla mahkuma af çıktı

Güney Kore'de Ay Yeni Yılı dolayısıyla 450 binden fazla mahkuma af çıktı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, aralarında eski Savunma Bakanı ve eski Devlet Başkanı'nın özel kaleminin de bulunduğu 450 binden fazla kişi için özel... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T14:11+0300

2024-02-06T14:11+0300

2024-02-06T14:11+0300

dünya

güney kore

yoon suk-yeol

af

af tartışmları

mahkum

cezaevi

rüşvet

yolsuzluk

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Yonhap'ın haberine göre Yoon, kabine toplantısında, Ay Yeni Yılı vesilesiyle af çıkarıldığını duyurdu.Affın ekonomiyi canlandırmasını umduğunu belirten Yoon, aralarında eski Savunma Bakanı Kim Kwan-jin ve eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin özel kalemi Kim Ki-choon'un da bulunduğu 450 binden fazla kişinin aftan faydalanacağını söyledi.Güney Koreli yetkililer, Devlet Başkanı Yoon'un göreve geldiği 2022'den beri 4'üncüsünü çıkardığı affın yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.Güney Kore'de hükümet, genellikle yılbaşında veya 15 Ağustos'ta kutlanan Bağımsızlık Günü'nde iyi hali ödüllendirmek ve ulusal uyumu teşvik etmek amacıyla hükümlü politikacılar, şirket yöneticileri ve diğer suçlular için özel aflar çıkarıyor.Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı. Park, yolsuzluk suçlamalarıyla cezaevinde 5 yıl kaldıktan sonra Aralık 2021'de başkanlık affıyla serbest bırakılmıştı.Doğu ve Güneydoğu ülkeleri için kültürlerinde geleneksel yeni yılın genel adı olan Ay Yeni Yılı, Ay takvimine göre yılın başlangıcını kutlamak için düzenlenen bir bayram olarak biliniyor.Ay takvimi veya ay-güneş takvimine göre ayları Ay döngüleri olan bir takvim yılının başlangıcı olan Ay Yeni Yılı, özellikle Çin'de geleneksel bir bayram olduğu için Çin yeni yılı olarak da adlandırılıyor.

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güney kore, yoon suk-yeol, af, af tartışmları, mahkum, cezaevi, rüşvet, yolsuzluk