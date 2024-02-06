https://sputniknews.com.tr/20240206/genelkurmay-baskani-zalujniyin-koltugu-sallanirken-kiev-orduda-denetim-baslatti-1080461231.html

Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın koltuğu sallanırken: Kiev, orduda denetim başlattı

Genelkurmay Başkanı Zalujnıy'ın koltuğu sallanırken: Kiev, orduda denetim başlattı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, ordunun son 2 yılda yürüttüğü faaliyetlerine yönelik denetim başlatıldığını ve bunun sonuçlarına göre kadro... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T12:02+0300

2024-02-06T12:02+0300

2024-02-06T12:02+0300

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ukrayna krizi

ukrayna genelkurmay başkanlığı

valeriy zalujniy

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rusya

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın koltuğu giderek daha fazla sallanırken Ukrayna yönetiminin orduda son 2 yılı kapsayan bir denetim başlattığı açıklandı.Ukrayna basınına demeç veren Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Şu anda son 2 yılda olup bitenleri değerlendiriyoruz, denetliyoruz. 2023'te olanlar elbette belli. Biz de, bu denetimi dikkate alarak ilgili kararları vereceğiz veya vermeyeceğiz. Bu normal bir durum" dedi.Podolyak, ordu yönetiminde görev değişiklikleriyle ilgili kararlar alınması halinde bunun bizzat Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından açıklanacağını belirtti.Ukrayna ordusu, 2023 yazında Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik karşı saldırı başlatmış ancak bu karşı saldırıda hiçbir başarı elde edememiş ve çok ciddi asker ve teçhizat kaybı vermişti.Daha önce Podolyak, Ukrayna ordusunun taktiksel hatalar yaptığını itiraf etmiş ve Devlet Başkanı Zelenskiy'in yerine getirilmeyen görevler ve gelecekteki taktiksel adımlar ile ilgili sorulara yanıt almak istediğini söylemişti.Zelenskiy'den ilk teyitZelenskiy, dün Rai1 televizyonuna demecinde Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı değiştirmeyi düşündüğünü ilk kez teyit etmişti.Zelenskiy, Zalujnıy ile olan ihtilaflara ilişkin soru üzerine, "Bu, Ukrayna'nın başına geçmesi gereken insanları ilgilendiren bir konudur. Elbette yeniden başlamaya ve yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Bunu konuştuğumuz zaman ben sadece askeri alanda değil, birçok devlet yöneticisinin değiştirilmesinden bahsediyorum. Bu değişikliği (Zalujnıy’ın görevden alınmasını) düşünüyorum, bu doğru" yanıtını vermişti.İngiltere'ye elçi olarak mı atanacak?İlerleyen saatlerde Ukrayna Milletvekili Yevgeniy Şevçenko, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın İngiltere Büyükelçisi görevine getirilmeyi kabul ettiğini öne sürmüştü.Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın 8 Şubat’ta görevden alınabileceğini de dile getiren Şevçenko, Zalujnıy’ın İngiltere'ye gitmesi halinde ‘artık bir politikacı olarak var olmayacağını’, bununla birlikte Ukrayna'da kalıp siyasi kariyere atılırsa o zaman başarma şansının ‘küçük değil, büyük’ olacağını da sözlerine eklemişti.Karşı saldırıdaki başarısızlık Zelenskiy ile Zalujnıy'ın arasını açtıUkrayna'nın geçen yılki karşı saldırısının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından bazı Ukraynalı ve Batılı medya kuruluşları, Zelenskiy ile Zalujnıy arasında olası bir çatışma haberlerini gündeme getirmişti.The New York Times gazetesi, Zelenskiy ofisinin Valeriy Zalujnıy'ın cephedeki çıkmaz duruma ilişkin açıklamalarına verdiği olumsuz tepkinin, askeri ve sivil liderlik arasında büyüyen bir bölünmenin işareti olduğunu yazmıştı. Washington Post ise vatandaşlar arasında popüler olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın siyasete atılmaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini ifade etmişti.Ocak ayının sonunda Rusya Dış İstihbarat Servisi, ABD'nin Zelenskiy’den güven kaybı yaşanan yetkililerin hükümet görevlerinden alınmasını talep ettiğini, aksi halde Zelenskiy’in yakın çevresine ilişkin bir yolsuzluk dosyası yayınlama tehdidinde bulunduğunu açıklamıştı.Yolsuzluk diz boyuBatı yardımlarının nereye gittiği belli olmayan ülkede en büyük sorunun yolsuzluk olduğunu hem ABD’li yetkililer hem de Avrupalı siyasetçiler itiraf ediyor.Daha önce konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın hiçbir ülkesinde Ukrayna'daki gibi bir yolsuzluk olmadığını, orada her şeyin bir fiyatı olduğunu söylemişti.Yüksek Mahkeme ve Anayasa Mahkemesi'ndeki bir oylamanın bile Ukrayna'da bir bedeli olduğunu söyleyen Putin, Ukraynalı meslektaşlarıyla bazı konuları tartıştığında, kendisine doğrudan sorunu şu fiyata çözecekleri yanıtını verdiklerini hatırlatmıştı.Fransız Le Point dergisine verdiği demecinde Ukrayna'da yolsuzluğun inanılması zor derecede yüksek olduğunu vurgulayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu gerçeklik karşısında AB'nin Kiev'i üyeliğe kabul edemeyeceğinin altını çizmişti.Bu açıklamaların ardından Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un, ‘bakanlığın yaptığı iç denetim sonucunda Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk tespit edildiği’ açıklamaları da ülkedeki yolsuzluğun ne seviyede olduğunu gözler önüne seriyor.

https://sputniknews.com.tr/20240205/ukrayna-genelkurmay-baskani-zalujniy-ingiltere-buyukelcisi-gorevini-kabul-etti-iddiasi-1080440099.html

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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna genelkurmay başkanlığı, valeriy zalujniy, vladimir zelenskiy, rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr)