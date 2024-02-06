Türkiye
Erdoğan: Hangi partiden olduğuna bakmadan tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı gönderdik
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Erdoğan: Hangi partiden olduğuna bakmadan tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı gönderdik
Erdoğan: Hangi partiden olduğuna bakmadan tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı gönderdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet olarak hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz"... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuşuyor:Adliyeye düzenlenen saldırıCumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik terör saldırısında yaralananlardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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recep tayyip erdoğan, kahramanmaraş, deprem
recep tayyip erdoğan, kahramanmaraş, deprem

Erdoğan: Hangi partiden olduğuna bakmadan tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı gönderdik

14:45 06.02.2024 (güncellendi: 15:10 06.02.2024)
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet olarak hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuşuyor:
Adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun, alçak emellerine ulaşamadılar. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir
(Çağlayan Adliyesindeki saldırı) İki terörist, alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir
Asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalktık.
Kahramanmaraş'ta hak sahibi yaklaşık 78 bin vatandaşımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız.
İnsanımıza hizmet ederken ayrımcılık yapmadık, yapmayız.
Birileri çıkmış Hatay'da söylediğimiz hükümetle yerel yönetimlerin işbirliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Hükümet olarak hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçelerden almaları gereken payı eksiksiz gönderiyoruz.
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