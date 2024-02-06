https://sputniknews.com.tr/20240206/emitt-turizm-fuarina-katilan-belarus-heyeti-baskonsoloslukta-turizm-firsatlarini-anlatti-1080448171.html

EMITT turizm fuarına katılan Belarus heyeti Başkonsolosluk'ta turizm fırsatlarını anlattı

EMITT turizm fuarına katılan Belarus heyeti Başkonsolosluk'ta turizm fırsatlarını anlattı

Belarus'un İstanbul Başkonsolosluğu, 5 Ocak'ta Türk seyahat kuruluşları ve tur operatörlerine yönelik Belarus'un turizm fırsatları ve altyapısının anlatıldığı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T02:20+0300

2024-02-06T02:20+0300

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turizm

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Yaklaşık 30 turizm profesyonelini bir araya getiren etkinlikte, ikili işbirliğinin olasılıkları hakkında bir diyalog gerçekleşti.Belarus'un İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Ulusal Turizm Acentası Direktörü Dzmitry Marozau, Belavia Ulusal Havayolu ve President Hotel yöneticileri tarafından etkinliğin açılış konuşmaları yapıldı.6-9 Şubat tarihlerinde üst düzey bir Belarus heyeti 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na(EMITT) katılacak. Fuar, Belarus Ulusal Standı ve uluslararası turizm camiasında çok sayıda ikili görüşmelerin gerçekleşmesi için bir buluşma alanı olacak.

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