https://sputniknews.com.tr/20240206/emitt-turizm-fuarina-katilan-belarus-heyeti-baskonsoloslukta-turizm-firsatlarini-anlatti-1080448171.html
EMITT turizm fuarına katılan Belarus heyeti Başkonsolosluk'ta turizm fırsatlarını anlattı
EMITT turizm fuarına katılan Belarus heyeti Başkonsolosluk'ta turizm fırsatlarını anlattı
Belarus'un İstanbul Başkonsolosluğu, 5 Ocak'ta Türk seyahat kuruluşları ve tur operatörlerine yönelik Belarus'un turizm fırsatları ve altyapısının anlatıldığı... 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T02:20+0300
2024-02-06T02:20+0300
2024-02-06T02:22+0300
dünya
belarus
fuar
turizm
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Yaklaşık 30 turizm profesyonelini bir araya getiren etkinlikte, ikili işbirliğinin olasılıkları hakkında bir diyalog gerçekleşti.Belarus'un İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Ulusal Turizm Acentası Direktörü Dzmitry Marozau, Belavia Ulusal Havayolu ve President Hotel yöneticileri tarafından etkinliğin açılış konuşmaları yapıldı.6-9 Şubat tarihlerinde üst düzey bir Belarus heyeti 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na(EMITT) katılacak. Fuar, Belarus Ulusal Standı ve uluslararası turizm camiasında çok sayıda ikili görüşmelerin gerçekleşmesi için bir buluşma alanı olacak.
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belarus, fuar, turizm
EMITT turizm fuarına katılan Belarus heyeti Başkonsolosluk'ta turizm fırsatlarını anlattı
02:20 06.02.2024 (güncellendi: 02:22 06.02.2024)
Belarus'un İstanbul Başkonsolosluğu, 5 Ocak'ta Türk seyahat kuruluşları ve tur operatörlerine yönelik Belarus'un turizm fırsatları ve altyapısının anlatıldığı bir sunuma ev sahipliği yaptı.
Yaklaşık 30 turizm profesyonelini bir araya getiren etkinlikte, ikili işbirliğinin olasılıkları hakkında bir diyalog gerçekleşti.
Belarus'un İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved, Ulusal Turizm Acentası Direktörü Dzmitry Marozau, Belavia Ulusal Havayolu ve President Hotel yöneticileri tarafından etkinliğin açılış konuşmaları yapıldı.
6-9 Şubat tarihlerinde üst düzey bir Belarus heyeti 27. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na(EMITT) katılacak. Fuar, Belarus Ulusal Standı ve uluslararası turizm camiasında çok sayıda ikili görüşmelerin gerçekleşmesi için bir buluşma alanı olacak.