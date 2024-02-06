https://sputniknews.com.tr/20240206/caglayan-adliyesindeki-saldiriya-iliskin-yayin-yasagi-getirildi-1080465381.html
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı alındığını açıkladı. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T14:16+0300
2024-02-06T14:16+0300
2024-02-06T14:16+0300
türkiye
adliye
rtük
yayın yasağı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi'ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240206/caglayan-adliyesi-onunde-silah-sesleri-yukseldi-1080460408.html
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adliye, rtük, yayın yasağı
adliye, rtük, yayın yasağı
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi
RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesi'ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak yayın yasağı kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.