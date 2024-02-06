https://sputniknews.com.tr/20240206/avrupa-birliginden-deprem-aciklamasi-turkiyenin-yaninda-olma-kararliligimizi-surduruyoruz-1080478657.html
Avrupa Birliği'nden 'deprem' açıklaması: 'Türkiye'nin yanında olma kararlılığımızı sürdürüyoruz'
Avrupa Birliği'nden 'deprem' açıklaması: 'Türkiye'nin yanında olma kararlılığımızı sürdürüyoruz'
Avrupa Birliği (AB), 6 Şubat 2023'deki depremlerin etkileriyle mücadelede Türkiye ve Suriye'nin yanında olma kararlılığını sürdürdüğünü bildirdi. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T20:23+0300
2024-02-06T20:23+0300
2024-02-06T20:23+0300
dünya
avrupa birliği
josep borrell
oliver varhelyi
janez lenarcic
türkiye
deprem
suriye
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle ortak yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, AB'nin hem Türkiye hem de Suriye'de depremlerden etkilenenlerle dayanışma içinde olma kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.AB'nin depremin akabinde Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Türkiye'ye arama-kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri ulaştırdığının hatırlatıldığı açıklamada, 20 Mart 2023'te Türkiye için hibeler ve krediler dahil olmak üzere 6.05 milyar euroluk taahhütte bulunulan Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın düzenlediğine değinildi.Açıklamada AB'nin 2023'te deprem müdahalesi için 78.2 milyon euroluk insani yardım sağladığı ifade edilirken, depremden etkilenen mültecileri ve onlara ev sahipliği yapan toplulukları desteklemek için 26 milyon euroluk yeni yardım paketinin 2 Şubat'ta açıklandığı anımsatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/abdnin-bm-daimi-temsilcisinden-deprem-aciklamasi-turk-ortaklarimiza-uzun-vadeli-destege-haziriz-1080473657.html
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avrupa birliği, josep borrell, oliver varhelyi, janez lenarcic, türkiye, deprem, suriye
avrupa birliği, josep borrell, oliver varhelyi, janez lenarcic, türkiye, deprem, suriye
Avrupa Birliği'nden 'deprem' açıklaması: 'Türkiye'nin yanında olma kararlılığımızı sürdürüyoruz'
Avrupa Birliği (AB), 6 Şubat 2023'deki depremlerin etkileriyle mücadelede Türkiye ve Suriye'nin yanında olma kararlılığını sürdürdüğünü bildirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonunun komşuluk ve genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi ve AB Komisyonunun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle ortak yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, AB'nin hem Türkiye hem de Suriye'de depremlerden etkilenenlerle dayanışma içinde olma kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.
AB'nin depremin akabinde Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Türkiye'ye arama-kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri ulaştırdığının hatırlatıldığı açıklamada, 20 Mart 2023'te Türkiye için hibeler ve krediler dahil olmak üzere 6.05 milyar euroluk taahhütte bulunulan Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nın düzenlediğine değinildi.
Açıklamada AB'nin 2023'te deprem müdahalesi için 78.2 milyon euroluk insani yardım sağladığı ifade edilirken, depremden etkilenen mültecileri ve onlara ev sahipliği yapan toplulukları desteklemek için 26 milyon euroluk yeni yardım paketinin 2 Şubat'ta açıklandığı anımsatıldı.