https://sputniknews.com.tr/20240205/zafer-partisinin-ankara-adayi-bartu-soral-1080430967.html

Zafer Partisi'nin Ankara adayı Bartu Soral

Zafer Partisi'nin Ankara adayı Bartu Soral

Zafer Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı ekonomist Bartu Soral oldu. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T15:41+0300

2024-02-05T15:41+0300

2024-02-05T16:04+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

zafer partisi

bartu soral

aday

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ulus'taki 1'inci TBMM binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi) önünde yaptığı açıklamada, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını tanıttı.Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak Bartu Soral'ı duyurdu.Özdağ, "Bartu Bey, deneyimli bir ekonomist. Kalkınma ekonomisi konusunda birçok ülkenin kalkınma programlarını yönetmiş bir kalkınma iktisatçısı, proje insanı olarak Zafer Partisi'nin siyasi vizyonunu en iyi temsil eden kişilerden birisi. Uzun mesleki yaşamı içerisinde sahip olduğu deneyimleri Ankara'nın daha iyi yönetilmesi, ekonomik cazibe merkezi olması ve uluslararası piyasaları gayet yakından bilmesi ve iyi tanıması neticesinde Ankara'ya verimli kaynakları da aktarabilecek projeler dosyasıyla seçimlere doğru yürüyor." dedi.Ankaralıları Bartu Soral'a oy vermeye davet eden Özdağ, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sını 21'inci yüzyılına taşımak, modern proje yönetimi ve anlayışıyla yönetilmesini sağlamak için Bartu Soral'ı desteklemeye davet ediyoruz." diye konuştu.Bartu Soral kimdir?1970 yılında Ankara’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Ankara Anadolu Lisesinde tamamladı. Kanada Saint Mary’s Üniversitesi İşletme Fakültesinden Finans alanında lisans; Kanada Dalhousie Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Kalkınma Ekonomisi alanında yüksek lisans derecesi aldı.İş yaşamına özel sektörde başlayan Soral, Polat Holding ve Koç Holding bünyesinde görev aldı. 2003 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ye katılan Soral, 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Program Müdürlüğü görevine yükseldi. Birleşmiş Milletlerdeki görevi süresince, gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunların çözümü için uygulanması gereken politikalar, küresel finansal sistem, bankacılık ve Türkiye’nin kalkınma stratejileri üstüne çalışmalar yaptı.UNDP’yi temsilen Avrupa Birliği, Dünya Bankası, IFAD, OECD gibi uluslararası kuruluşlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili bakanlıkları ve kurumları arasındaki borçlanma ve proje yapılandırma görüşmelerini yönetmenin yanı sıra UNDP Program Müdürü olarak 70 milyon dolarlık kalkınma projelerinin dizaynı ve uygulanmasından sorumlu oldu.2009 yılında Birleşmiş Milletlerdeki görevinden ayrılan Soral, hem akademik çalışmalarına devam etmiş, Başkent Üniversitesi’nde ders vermiş, çeşitli gazetelerde köşe yazmış, söyleşi yapmış, konferans ve sempozyumlarda tebliğ sunmuş, hem de büyük ölçekli yatırımlar için uluslararası finansman arayışındaki şirketlere danışmanlık yapmıştır. Halen Azerbaycan’da yatırımları bulunan ve Orta Asya ülkeleri ile iş birlikleri üstüne çalışan Soral, Türk firmaların başta Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere uluslararası pazarlara açılmalarına destek olmakta ve uluslararası finansmana erişimlerine yardımcı olmaktadır.

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bartu soral kimdir